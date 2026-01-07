Primăria Cluj-Napoca a acordat în ultimii ani, două mese pe zi pentru voluntarii SMURD, reprezentând prânzul și cina, pentru 10 persoane, la cantina din subordinea municipalității.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Dacă anul trecut cheltuielile cu masa pentru cei 10 voluntari s-au ridicat la suma de 250.000 lei pentru tot anul, pentru 2026, suma a fost ușor majorată.

Primăria Cluj Napoca a aprobat proiectul de hotărâre

Consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 305.000 lei, către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (S.M.U.R.D.

Costul meselor pentru cei 10 voluntari a fost calculat pentru anul 2026, de Cantina Primăriei, la peste 300.000 de lei.

„Pentru a se acoperi necesarul de calorii pentru două mese pe zi (prânz și cină) destinate celor 10 persoane, în condițiile actual ale inflației, este necesară suma de 83,5 lei/zi/peroană pentru un 365 de zile calendaristice, rezultând suma de 305.000 lei”, a argumentat conducerea Cantinei Primăriei, potrivit zcj.ro