Preţul mediu al unui hectar de teren arabil în Uniunea Europeană era, în 2024, de 15.224 euro (o creştere de 6,1% comparativ cu 2023), în România fiind de 8.700 euro, în timp ce preţul mediu anual de închiriere pentru terenul arabil sau păşunile permanente se situa la 295 euro pe hectar (o creştere de 6,4% comparativ cu 2023), arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), transmite Agerpres.

În rândul ţărilor pentru care sunt disponibile datele, cel mai ridicat preţ mediu pentru un hectar de teren arabil se înregistra în Malta: 201.263 euro pe hectar. Următoarele cele mai ridicate preţuri medii erau în Ţările de Jos: 96.608 euro pe hectar, şi Portugalia: 76.556 euro pe hectar. În contrast, cele mai scăzute preţuri medii erau în Letonia: 4.825 euro pe hectar, Lituania: 5.590 euro pe hectar şi Slovacia: 5.823 euro pe hectar.

În rândul ţărilor pentru care sunt disponibile datele, cel mai ridicat preţ mediu pentru închirierea de teren arabil sau de păşuni permanente se înregistra în Ţările de Jos: 941 euro pe hectar, Danemarca: 580 euro pe hectar şi Grecia: 509 euro pe hectar, iar cel mai scăzut în Slovacia: 67 euro pe hectar, Croaţia: 76 euro pe hectar, şi Malta: 92 euro pe hectar.

Datele pentru România privind închirierea unui hectar de teren arabil nu sunt disponibile, precizează Eurostat.