Cât avocado se poate consuma pe zi/ Medic: „Nu trebuie să abuzăm pentru că este un aliment sănătos, dar foarte caloric”/ Alte alimente sănătoase, dar care trebuie consumate cu moderație

Atunci când decidem să ne schimbăm complet alimentația, de obicei renunțăm la unele produse ultraprocesate, considerate nesănătoase, pentru a include în dietă alimente mai „sănătoase”. Totuși, în anumite cazuri, chiar și unele dintre aceste produse pot fi o problemă într-o dietă de slăbire, din cauza conținutului caloric ridicat pe care îl oferă, fără ca noi să ne dăm seama, relatează ABC.

Este cazul avocado, unul dintre alimentele care a câștigat cei mai mulți adepți în ultimii ani, datorită „grăsimilor bune” benefice pentru organism. Însă, ca în orice situație, excesul nu este recomandat: abuzul de această fruct sănătos poate să nu fie cea mai bună alegere atunci când vrem să scăpăm de kilogramele în plus.

Așa a explicat nutriționistul Pablo Ojeda, cunoscut pentru sfaturile sale privind procesele de pierdere în greutate și menținerea unei diete sănătoase. Specialistul a avertizat că un consum excesiv de avocado poate fi contraproductiv pentru siluetă.

Cât avocado putem consuma

Întrebat despre alimente considerate sănătoase, dar care pot aduce un aport caloric prea mare, Ojeda a oferit exemplul clar al avocado-ului: „Avocado este minunat, are foarte multe proprietăți”, a spus el, subliniind însă conținutul său ridicat de calorii.

Potrivit explicațiilor sale, 100 de grame de avocado înseamnă între 350 și 400 de calorii. De aceea, trebuie să fim atenți la cât includem în alimentația zilnică și să nu depășim un anumit prag: „Eu aș recomanda un maximum de trei avocado pe săptămână”, a declarat nutriționistul.

Alte alimente sănătoase, dar care trebuie consumate cu moderație

Avocado nu este singurul aliment asupra căruia trebuie să fim atenți. Ojeda a menționat și uleiul de măsline extravirgin, unul dintre pilonii dietei mediteraneene. El îl consideră „cea mai sănătoasă grăsime de pe planetă”, dar a atras atenția că, în exces, poate aduce foarte multe calorii: aproximativ 900 de calorii la 100 ml.

„O lingură plină are în jur de 120 de calorii”, a precizat Ojeda. „Dacă dimineața îți faci o pâine prăjită cu ulei, la prânz mai adaugi puțin în salată, iar seara peste carne… la finalul zilei te trezești că ai consumat 900 sau 1.000 de calorii doar din ulei!”.

Un alt exemplu dat de specialist sunt fructele oleaginoase – nuci, migdale, fistic –, considerate „superalimente” datorită proprietăților nutritive incredibile. Totuși, și acestea sunt foarte calorice: în jur de 700 de calorii la 100 g.

„Când termini un pachet de fistic, e foarte posibil să fi consumat peste 1.000 de calorii”, a explicat Ojeda. De aceea, recomandarea este să se consume cu prudență: 25-30 de grame pe zi, echivalentul unui pumn mic.