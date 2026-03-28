28 mart. 2026, Articole / Reportaje
Casele de marcat ar putea deveni istorie / Un mare retailer internațional testează un nou sistem automat de plată care promite să reducă durata unei tranzacții la mai puțin de 10 secunde
FOTO: Freepik

Experiența clasică de la casele de marcat, marcată de cozi și timpi de așteptare, ar putea deveni în curând istorie. Un mare retailer internațional testează un nou sistem automat de plată care promite să reducă durata unei tranzacții la mai puțin de 10 secunde, notează Fox Business.

Noua tehnologie se bazează pe o combinație între scanarea produselor înainte de casă și stații automate de plată. Practic, clienții nu mai pierd timp la finalul cumpărăturilor, deoarece produsele sunt deja înregistrate în sistem înainte de a ajunge la punctul de plată. „Testăm stații automate care permit plata comenzilor pre-scanate în aproximativ opt secunde”, a explicat Gary Millerchip, director financiar al Costco, subliniind că rezultatele inițiale arată o îmbunătățire clară a fluxului de clienți.

Sistemul presupune implicarea angajaților încă dinainte de checkout, aceștia scanând produsele sau asistând clienții în proces. Ulterior, plata se face rapid, fără operațiuni suplimentare la casă.

Schimbare rdicală

Această abordare marchează o schimbare importantă față de modelul tradițional. Retailerul mizează pe tehnologie pentru a rezolva una dintre cele mai mari probleme ale comerțului: timpul petrecut la coadă. În paralel, compania investește în alte soluții digitale, precum portofele mobile și sisteme de plată în avans pentru anumite servicii. Toate acestea au ca scop crearea unei experiențe „fără fricțiuni” pentru clienți, atât în magazine, cât și online.

- articolul continuă mai jos -

Datele din piață arată că preferințele consumatorilor se schimbă rapid. Aproximativ 43% dintre clienți preferă deja opțiunile de self-checkout, iar în rândul tinerilor procentul depășește 50%. Totuși, nu toți cumpărătorii sunt pregătiți pentru această transformare. Persoanele mai în vârstă preferă în continuare casele tradiționale, mai ales atunci când au coșuri voluminoase.

Introducerea acestor tehnologii face parte dintr-un trend mai larg în retail, unde inteligența artificială și digitalizarea sunt folosite pentru a simplifica procesul de cumpărare. Companiile încearcă să reducă la minimum interacțiunile inutile și să accelereze fiecare etapă a experienței.

Rezultatele financiare arată că această strategie începe să dea roade. Retailerul a raportat creșteri semnificative ale vânzărilor și profitului, semn că investițiile în tehnologie și eficiență operațională atrag clienți și cresc loialitatea acestora. Dacă testele vor avea succes, sistemul ar putea fi extins la scară largă, schimbând modul în care oamenii fac cumpărături. Într-un viitor apropiat, ideea de a sta la coadă ar putea deveni o amintire, înlocuită de tranzacții rapide, aproape instantanee.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
28 mart.
Kefir, iaurt sau kombucha/ Care dintre aceste băuturi fermentate este alegerea optimă pentru sănătatea sistemului digestiv
Kefir, iaurt sau kombucha/ Care dintre aceste băuturi fermentate este alegerea optimă pentru sănătatea sistemului digestiv
Articole / Reportaje
28 mart.
România își schimbă direcția gastronomică după prezență la Bocuse d’Or. Cezar Munteanu (ANBCT) / „Este un pas important pentru gastronomia românească”
România își schimbă direcția gastronomică după prezență la Bocuse d’Or. Cezar Munteanu (ANBCT) / „Este un pas important pentru gastronomia românească”
Articole / Reportaje
28 mart.
FOTO/VIDEO | Povestea unei campioane a cafelei / Delia Avram transformă fiecare ceașcă într-o experiență și duce România pe podiumuri internaționale: „E următorul nivel în meseria de barista, să cauți excelența în fața unui juriu, pe cronometru”
FOTO/VIDEO | Povestea unei campioane a cafelei / Delia Avram transformă fiecare ceașcă într-o experiență și duce România pe podiumuri internaționale: „E următorul nivel în meseria de barista, să cauți excelența în fața unui juriu, pe cronometru”
Articole / Reportaje
27 mart.
De ce ai nevoie de autorizație pentru a tăia un nuc / Cei care nu respectă legea riscă amenzi de până la 10.000 de lei
De ce ai nevoie de autorizație pentru a tăia un nuc / Cei care nu respectă legea riscă amenzi de până la 10.000 de lei
Articole / Reportaje
27 mart.
De ce miroase urât chiuveta din bucătărie și cum rezolvi problema / Soluții simple care funcționează
De ce miroase urât chiuveta din bucătărie și cum rezolvi problema / Soluții simple care funcționează

Cele mai noi articole

Ministerul Agriculturii promite apă mai ieftină pentru legumicultori / Florin Barbu anunță schimbări legislative și soluții pentru fermierii acuzați de consum ilegal în perioade de secetă
Ministerul Agriculturii promite apă mai ieftină pentru legumicultori / Florin Barbu anunță schimbări legislative și soluții pentru fermierii acuzați de consum ilegal în perioade de secetă
Sucul de aronia, fructul numit și „aur negru”, are efecte asupra glicemiei și tensiunii / Un nou studiu arată și un posibil rol important în echilibrul microbiomului intestinal
Sucul de aronia, fructul numit și „aur negru”, are efecte asupra glicemiei și tensiunii / Un nou studiu arată și un posibil rol important în echilibrul microbiomului intestinal
Cum poți găti repede pentru toată săptămâna/ Meniu pentru 7 zile și 3 mese pe zi, cu preparate de dulce și de post și cu rețete românești și internaționale/ Săptămâna 30 martie – 5 aprilie
Cum poți găti repede pentru toată săptămâna/ Meniu pentru 7 zile și 3 mese pe zi, cu preparate de dulce și de post și cu rețete românești și internaționale/ Săptămâna 30 martie – 5 aprilie
Trend viral pe rețelele sociale: „Shot-ul” cu ulei de măsline și lămâie, între beneficii reale și mituri / Specialiștii explică ce efecte și ce riscuri are această combinație
Trend viral pe rețelele sociale: „Shot-ul” cu ulei de măsline și lămâie, între beneficii reale și mituri / Specialiștii explică ce efecte și ce riscuri are această combinație
VIDEO | Rețetele Juanitei | Dincolo de clasicul ciolan afumat/ Cum prepari genunchi de porc să iasă fraged să-l poți desface cu furculița
VIDEO | Rețetele Juanitei | Dincolo de clasicul ciolan afumat/ Cum prepari genunchi de porc să iasă fraged să-l poți desface cu furculița