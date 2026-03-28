Experiența clasică de la casele de marcat, marcată de cozi și timpi de așteptare, ar putea deveni în curând istorie. Un mare retailer internațional testează un nou sistem automat de plată care promite să reducă durata unei tranzacții la mai puțin de 10 secunde, notează Fox Business.

Noua tehnologie se bazează pe o combinație între scanarea produselor înainte de casă și stații automate de plată. Practic, clienții nu mai pierd timp la finalul cumpărăturilor, deoarece produsele sunt deja înregistrate în sistem înainte de a ajunge la punctul de plată. „Testăm stații automate care permit plata comenzilor pre-scanate în aproximativ opt secunde”, a explicat Gary Millerchip, director financiar al Costco, subliniind că rezultatele inițiale arată o îmbunătățire clară a fluxului de clienți.

Sistemul presupune implicarea angajaților încă dinainte de checkout, aceștia scanând produsele sau asistând clienții în proces. Ulterior, plata se face rapid, fără operațiuni suplimentare la casă.

Schimbare rdicală

Această abordare marchează o schimbare importantă față de modelul tradițional. Retailerul mizează pe tehnologie pentru a rezolva una dintre cele mai mari probleme ale comerțului: timpul petrecut la coadă. În paralel, compania investește în alte soluții digitale, precum portofele mobile și sisteme de plată în avans pentru anumite servicii. Toate acestea au ca scop crearea unei experiențe „fără fricțiuni” pentru clienți, atât în magazine, cât și online.

Datele din piață arată că preferințele consumatorilor se schimbă rapid. Aproximativ 43% dintre clienți preferă deja opțiunile de self-checkout, iar în rândul tinerilor procentul depășește 50%. Totuși, nu toți cumpărătorii sunt pregătiți pentru această transformare. Persoanele mai în vârstă preferă în continuare casele tradiționale, mai ales atunci când au coșuri voluminoase.

Introducerea acestor tehnologii face parte dintr-un trend mai larg în retail, unde inteligența artificială și digitalizarea sunt folosite pentru a simplifica procesul de cumpărare. Companiile încearcă să reducă la minimum interacțiunile inutile și să accelereze fiecare etapă a experienței.

Rezultatele financiare arată că această strategie începe să dea roade. Retailerul a raportat creșteri semnificative ale vânzărilor și profitului, semn că investițiile în tehnologie și eficiență operațională atrag clienți și cresc loialitatea acestora. Dacă testele vor avea succes, sistemul ar putea fi extins la scară largă, schimbând modul în care oamenii fac cumpărături. Într-un viitor apropiat, ideea de a sta la coadă ar putea deveni o amintire, înlocuită de tranzacții rapide, aproape instantanee.