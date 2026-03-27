Artisan Food Market ajunge la cea de-a XII-a ediție și aduce în weekendul 28–29 martie, la Hanul lui Manuc, o selecție extinsă de produse artizanale din toată țara, alături de degustări, întâlniri cu producători și demonstrații culinare. Evenimentul, organizat de Asociația Producătorilor Artizani, are intrare liberă și se desfășoară între orele 10:00 și 19:00.

Potrivit organizatorilor, târgul își propune să încurajeze consumul de produse locale și să creeze o legătură directă între producători și consumatori. De la lansarea conceptului, în urmă cu patru ani, Artisan Food Market a devenit un punct de întâlnire pentru mici producători, profesioniști din retail și HoReCa, dar și pentru publicul interesat de gastronomia locală.

Ediția din această primăvară reunește o ofertă variată: brânzeturi maturate și proaspete, produse din carne și vânat, pește, conserve după rețete mai puțin cunoscute, trufe, zacuște, dulcețuri, siropuri, sosuri, bere artizanală, miere, vinuri, pălinci, produse de brutărie și ciocolaterie. Unele dintre acestea sunt realizate după rețete vechi, altele reinterpretate sau create special pentru eveniment.

Vizitatorii vor putea degusta peste 50 de vinuri românești provenite din crame boutique, unele premiate la competiții internaționale precum Vinarium, Gilbert & Gaillard sau Mundus Vini. De asemenea, vor fi prezentate peste 30 de tipuri de brânzeturi, inclusiv variante cu trufe, chimen, ardei iute sau fenicul.

Printre produsele anunțate se numără preparate din carne de vânat, foie gras cu trufe, pesto cu trufe, creme de ciuperci, pateuri din căprioară și cerb, dar și produse mai puțin obișnuite, precum dulceață de măsline sau zacuscă din ciuperci din flora spontană. Oferta include și produse de post, vegane sau fără zahăr.

Organizatorii anunță și sesiuni de degustare ghidate, susținute de somelieri ai cramelor participante, precum și demonstrații culinare. În cadrul evenimentului vor fi abordate și teme legate de agricultura organică, sustenabilitate și trasabilitatea produselor.

„În spatele fiecărui produs local stă o pasiune profundă față de rețete, ingrediente și metode de preparare prinse în povești întinse pe generații”, transmit organizatorii.

Evenimentul reunește producători din diferite regiuni ale țării, unii aflați pentru prima dată în București, și își propune să ofere nu doar produse, ci și contexte de dialog direct despre originea și procesarea alimentelor.

Artisan Food Market ed. a XII-a este organizat de Asociația Producătorilor Artizani, cu sprijinul mai multor parteneri din zona gastronomică și media.