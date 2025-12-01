Retail

Carrefour Italia achiziționat de către NewPrinces/ Comisia Europeană a aprobat tranzacția, în temeiul Regulamentului UE/ Carrefour dorește să vândă și afacerea din România

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Carrefour Italia S.p.A. de către NewPrinces S.p.A., ambele din Italia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

Tranzacţia se referă în principal la producţia şi furnizarea de produse alimentare prin intermediul distribuţiei cu amănuntul. Comisia a concluzionat că tranzacţia notificată nu ar ridica probleme de concurenţă, având în vedere impactul său limitat asupra concurenţei pe pieţele pe care îşi desfăşoară activitatea societăţile.

Tranzacţia notificată a fost examinată în cadrul procedurii normale de revizuire a concentrării.

