Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Carrefour Italia S.p.A. de către NewPrinces S.p.A., ambele din Italia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Tranzacţia se referă în principal la producţia şi furnizarea de produse alimentare prin intermediul distribuţiei cu amănuntul. Comisia a concluzionat că tranzacţia notificată nu ar ridica probleme de concurenţă, având în vedere impactul său limitat asupra concurenţei pe pieţele pe care îşi desfăşoară activitatea societăţile.

Tranzacţia notificată a fost examinată în cadrul procedurii normale de revizuire a concentrării.