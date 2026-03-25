Argeş: Mieii vor putea fi comercializaţi în trei pieţe agroalimentare din Piteşti, între 3 şi 11 aprilie

25 mart. 2026, Agribusiness
Mieii vor putea fi comercializaţi în acest an în trei pieţe agroalimentare din municipiul Piteşti, între 3 şi 11 aprilie, a anunţat, miercuri, administraţia locală, transmite Agerpres.

„Comercializarea mieilor va avea loc în Piaţa Calea Bucureşti (Ceair), Piaţa Găvana şi Piaţa Smârdan, în perioada 3-11 aprilie 2026. Acţiunea are ca scop asigurarea unui cadru organizat şi legal pentru desfăşurarea activităţilor comerciale, în condiţii de siguranţă pentru producători şi consumatori”, se precizează într-o informare transmisă de Primăria Piteşti.

Documente necesare

Conform aceleiaşi surse, producătorii interesaţi de comercializarea mieilor în pieţele agroalimentare din municipiul Piteşti se pot înscrie până la data de 30 martie. Ei trebuie să deţină, printre altele, atestat de producător, carnet de comercializare, certificat de înregistrare, carnet de sănătate şi certificat sanitar-veterinar.

Înscrierile se pot efectua în intervalul orar 8:00 – 15:00 la sediul societăţii Salpitflor Green din Piteşti sau prin transmiterea documentelor prin e-mail.

Autorităţile sanitar-veterinare le recomandă cetăţenilor să se aprovizioneze cu produse alimentare numai din spaţii sau unităţi înregistrate şi autorizate. Carnea de miel poate fi comercializată doar cu certificat sanitar-veterinar şi marcată corespunzător.

