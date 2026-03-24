Crescătorii de ovine din judeţul Bistriţa-Năsăud au majorat preţul cărnii de miel faţă de anul trecut, kilogramul urmând să coste 25 de lei în viu şi 50 de lei la carcasă, potrivit datelor prezentate marţi, în şedinţa Colegiului Prefectural, de către şeful Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), Ioan Bogolin, transmite Agerpres.

În 2025, preţul pe kilogram în viu a fost de 18-20 de lei. De la începutul anului, din judeţ au fost trimise la export aproximativ 81 de tone de carne de miel în Italia şi alte circa 2,3 tone în Bulgaria.

Carnea de miel căutată la export

„Până la această dată, au fost sacrificate în abatoare şi au ieşit de pe teritoriul naţional aproximativ 8.500 de capete, reprezentând circa 85 de tone. Preţul pentru cumpărător este mare, în jur de 25 de lei în viu (pe kilogram – n.r.), pentru vânzător zic că este mic. Carcasă, probabil undeva la 50 de lei, la nivel de producător, nu ştiu cum va fi în unităţile de comercializare”, a declarat Bogolin.

În judeţ funcţionează trei abatoare autorizate de DSVSA, care, începând de anul trecut, au înregistrat o creştere a solicitărilor pentru tranşarea mieilor, pe fondul restricţiilor privind exporturile de ovine în viu pe teritoriul Uniunii Europene.