Mielul este vedeta meselor de Paște la români. Însă mielul nu cade bine oricui, iar fermierii vin cu alternative mai sănătoase: ied sau iepure. Cel care a mâncat în trecut ied cu siguranță va mai cumpăra și în viitor, spun fermierii. Iedul are o carne cu puține calorii și grăsimi și este mai ușor de digerat. În plus, nu pierde așa mult în greutate la gătire. Carnea de iepure este bogată în proteine și potrivită inclusiv pentru cei cu digestie sensibilă sau care sunt la dietă.

Carnea de ied este și anul acesta căutată de români pentru masa de Paște. Este un tip de carne cu mai puțin colesterol decât cea de miel. O altă alegere sănătoasă este și carnea de iepure.

”De Paște, alegerea cărnii ajunge aproape automat la miel, dar realitatea este că nu este singura variantă și nici cea mai ușoară pentru toată lumea. Carnea de miel este mai grasă și, în combinație cu preparate consistente și porții mari, poate deveni greu de digerat. În schimb, carnea de ied este mai fragedă și mai slabă, o variantă mai „blândă” pentru organism, iar carnea de iepure este poate cea mai ușoară dintre toate foarte slabă, bogată în proteine și potrivită inclusiv pentru cei cu digestie sensibilă sau care vor să mănânce mai echilibrat.

Daca nu luați in calcul pestele ca si alternativa la carnea de miel, pentru că poate nu va place sau nu vă este la îndemână să îl gătiți, luați ca și alternative carnea de ied/capra sau iepure”, spune nutriționistul Tania Fântână.

Carnea de ied, asemănătoare la preț cu cea de miel

În perioada de dinaintea sărbătorilor pascale, cererea de carne de ied a crescut. Sunt și cazuri în care clienții și-au rezervat încă de anul trecut iezi pentru anul acesta.

”Din participările noastre la târguri am observat că a început să crească consumul atât de carne de capră, cât și de lapte de capră. Deci da, avem fermieri care chiar au cere din timp, de anul trecut pentru iezii de anul acesta”, a declarat Andreea Anghelescu, vicepreședinte Asociația Națională a Crescătorilor de Caprine ANCC ”CAPRIROM”, pentru G4Food.ro.

Comparativ cu mielul, unde românii cumpără uneori o pulpă sau jumătăți de miel, iezii sunt cumpărați cu totul. Caprele fată mai târziu, iar iezii sunt mai mici decât mieii în perioada aceasta. În schimb, carnea de ied nu pierde așa mult în greutate la preparare.

Greutatea optimă a iezilor

Pentru a pune pe piață carne de ied, animalul trebuie să dețină greutatea optimă pentru sacrificare, altfel consumatorii nu se aleg cu mare lucru. Greutatea optimă a iezilor pentru Paște este de aproximativ 10 kg.

”Iezii se vând mai mult întregi deoarece caprele fată mai târziu și iezii sunt mai mici decât miei. Pentru a înțelege ceva din el, un ied ar trebui să aibă în jur de 10-11 kilograme”, a mai explicat vicepreședinta Asociației Naționale a Crescătorilor de Caprine ANCC ”CAPRIROM”.

Prețul pentru carnea de ied este asemănător cu cel pentru carnea de miel în această perioadă.

”Din fermă se dau undeva la 40-50 de lei carcasa. Deci, practic, e la fel ca la miel. Cam același prețuri. Din păcate, la caprele adulte, adică la carnea de capre, nu stăm tot așa. Pentru că aceea este foarte rară prin piață”, a mai spus Andreea Anghelescu.

Carcasa de iepure este puțin mai ieftină decât mielul sau iedul. O găsiți în supermarketuri la preț de 39 – 45 lei/kg.

Iepurele, perfect gătit la cuptor

Din punct de vedere nutrițional, diferențele sunt mai importante decât par.

”Mielul aduce un aport mai mare de grăsimi și calorii, iedul este undeva la mijloc, iar iepurele este o carne dietetică, cu puține grăsimi și un profil bun pentru cei care au grijă la colesterol sau vor să slăbească.

Asta nu înseamnă că mielul trebuie exclus, ci doar că este bine să fie consumat mai conștient și în cantități moderate, nu ca element central al fiecărei mese de sărbătoare.

Carnea de iepure se gătește foarte simplu la cuptor alături de multe legume și are o consistență asemanatoare puiului. Nu adaugați ulei în plus la gătit întrucât nu este necesar. Condimentați din plin cu rozmarin sau cimbru sau mix de ierburi mediteraneene”, explică nutriționistul Tania Fântână.

Iedul se pretează la tocănițe sau ciorbe

Un alt aspect care contează este modul în care gătim carnea. „Mielul devine mult mai ușor dacă este gătit la cuptor, cu multe legume și fără exces de grăsime sau îndepărtăm total grăsimea după gătit, cel puțin. Iedul se pretează foarte bine la tocănițe ușoare sau ciorbe, iar iepurele, deși este slab, poate fi foarte gustos dacă este gătit lent, înăbușit sau la cuptor, astfel încât să rămână fraged. De multe ori, problema nu este carnea în sine, ci combinațiile grele și cantitățile mari din farfurie. În final, nu trebuie să alegem între gust și sănătate, ci să învățăm să le echilibrăm. Putem păstra tradiția mielului, dar să o completăm sau chiar să o alternăm cu variante mai ușoare, cum sunt iedul sau iepurele.

O masă echilibrată înseamnă, de fapt, mai multe legume, porții mai mici de carne și mai puține excese. Pentru că nu tipul de carne face diferența, ci cât și cum alegem să o mâncăm. Știu că ne vine mult mai la îndemână să mergem pe cărări bătătorite, dar cum am putea afla altfel lucruri noi?”, mai spune Tania Fântână.