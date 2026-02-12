Nucile – nuts, în engleză, adică totalitatea fructelor oleaginoase – sunt recunoscute drept alimente bogate în nutrienți, asociate cu sănătatea inimii și longevitatea. Consumul regulat de nuci este legat de un risc mai scăzut de boli cardiovasculare și de mortalitate prematură, potrivit EuroNews, preluat de agenția Mediafax.

Ele furnizează grăsimi nesaturate, proteine vegetale, fibre, antioxidanți și micronutrienți esențiali. În ciuda conținutului caloric ridicat, nucile pot susține controlul greutății dacă sunt consumate cu moderație. Totuși, fiecare tip de nucă oferă beneficii specifice și are porții recomandate diferite.

Nucile pecan

Nucile pecan sunt bogate în polifenoli, antioxidanți puternici care reduc stresul oxidativ. Cercetările sugerează că pot îmbunătăți profilul lipidic și markerii cardiovasculari.

Ele sprijină sănătatea inimii prin reducerea oxidării lipidelor din sânge. O mână moderată consumată zilnic poate contribui la echilibrarea colesterolului.

Nucile obișnuite

Nucile sunt singurele cu o mențiune aprobată de Food and Drug Administration, agenția americană care se ocupă cu controlul alimentelor, în legătură cu reducerea riscului de boli de inimă. Sunt bogate în acid alfa-linolenic, o variantă omega-3 de origine vegetală.

Studiile clinice arată că pot reduce colesterolul LDL („rău”). O porție zilnică de peste 30 de grame susține sănătatea inimii și a creierului. Cercetările le asociază și cu o memorie și performanță cognitivă mai bune.

Migdalele

Migdalele se numără printre nucile cu cel mai ridicat conținut de fibre. Fibrele susțin digestia, controlul glicemiei și sănătatea microbiomului intestinal.

Sunt bogate în vitamina E, un antioxidant esențial pentru protecția celulară. Studiile indică faptul că 42-50 de grame pe zi pot aduce beneficii metabolice optime.

Fisticul

Fisticul furnizează antioxidanți, vitamine din grupa B, foarte utile în procesele metabolice. Este bogat în valină, un aminoacid esențial pentru refacerea musculară. Raportul proteine-calorii îl transformă într-o gustare sățioasă.

Nucile braziliene

Nucile braziliene sunt una dintre cele mai bogate surse alimentare de seleniu. Seleniul susține imunitatea și sistemele antioxidante ale organismului.

Din cauza conținutului ridicat de seleniu, se recomandă una sau două pe zi. Astfel, un consum echilibrat de nuci poate susține sănătatea inimii, metabolismul și longevitatea.