Fructele sunt parte esențială a unei alimentații echilibrate. Organizația Mondială a Sănătății recomandă un consum de cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi, echivalentul a cinci porții a câte 80 de grame. Studiile arată că acest aport reduce riscul de boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ideal este să le consumăm proaspete, dar și variantele congelate, uscate sau sub formă de suc pot conta. Diferențele dintre fructe țin de conținutul de fibre, vitamine și antioxidanți, iar varietatea este importantă pentru a evita excesul de fructoză și eventualele probleme digestive, conform Euronews.

Mai jos, o selecție a celor mai valoroase opțiuni din punct de vedere nutrițional.

Bananele

Bananele sunt ușor de transportat și oferă energie rapidă. Conțin potasiu, important pentru reglarea tensiunii arteriale, magneziu pentru funcția musculară și nervoasă, fibre pentru digestie și vitamina B6 pentru sănătatea creierului. Aportul adecvat de potasiu este asociat și cu protecția rinichilor.

Merele și perele

Merele sunt bogate în fitochimicale care pot contribui la reducerea riscului de boli cronice, inclusiv diabet și cancer. Coaja concentrează aproximativ jumătate din fibrele și antioxidanții fructului, de aceea este indicat să fie consumate întregi, bine spălate.

Perele aduc un aport important de fibre și minerale precum cuprul și potasiul, utile pentru reglarea colesterolului și buna funcționare a inimii.

Fructele de pădure

Afinele, murele și zmeura au un conținut ridicat de antioxidanți care neutralizează radicalii liberi. Un studiu publicat în Journal of Agricultural and Food Chemistry a arătat că aceste fructe se numără printre cele mai bogate în compuși antioxidanți.

Kiwi

Kiwi este recunoscut pentru efectul său asupra tranzitului intestinal. Fibrele solubile și insolubile stimulează mișcările intestinale și cresc volumul scaunului. Cercetători de la King’s College London au recomandat consumul a două-trei fructe pe zi pentru ameliorarea constipației.

Citricele

Portocalele, lămâile și grepfrutul sunt surse importante de vitamina C, esențială pentru sănătatea pielii, vaselor de sânge și oaselor. Conțin și flavonoide cu efect antioxidant și antiinflamator. Unele cercetări sugerează că sucul de portocale poate contribui la reducerea riscului de formare a pietrelor la rinichi, în timp ce sucul de grepfrut poate avea efect opus.

Avocado

Avocado furnizează grăsimi mononesaturate și potasiu, susținând sănătatea cardiovasculară. Studiile indică beneficii asupra greutății corporale, funcției cognitive și microbiotei intestinale. Datorită conținutului ridicat de grăsimi, porția recomandată este de jumătate până la un fruct pe zi.

Cireșele și rodiile

Rodiile au un conținut foarte ridicat de polifenoli, cu activitate antioxidantă intensă. Un fruct mediu poate asigura între 18 și 30 la sută din necesarul zilnic de vitamina C. Cireșele, deși mai puțin concentrate în polifenoli decât rodiile, rămân o sursă valoroasă. Unele studii au arătat că extractul de cireșe amare poate reduce stresul oxidativ și deteriorarea musculară după efort intens.

Idei de mic dejun care includ aceste fructe