Două studii de amploare realizate în Franța ridică semne serioase de întrebare asupra siguranței unor conservanți alimentari folosiți zilnic în produse procesate. Cercetările arată că mai mulți aditivi utilizați pentru prelungirea duratei de viață a alimentelor pot fi asociați cu un risc crescut de cancer și diabet de tip 2, arată CNN. Rezultatele vin din cadrul proiectului NutriNet-Santé. Este unul dintre cele mai mari studii de nutriție din Europa. „Sunt rezultate foarte importante pentru conservanți care sunt folosiți pe scară largă nu doar în Europa, ci și în Statele Unite”, a declarat Mathilde Touvier, autoarea principală a cercetării. Ea este coordonatoarea studiului NutriNet-Santé și director de cercetare la Institutul Național de Sănătate și Cercetare Medicală din Franța. Touvier subliniază însă că este vorba despre primele studii din lume care analizează aceste legături și că rezultatele trebuie confirmate.

NutriNet-Santé funcționează din 2009 și include peste 170.000 de participanți. Aceștia completează chestionare online despre dietă și stil de viață, iar datele sunt corelate cu dosarele lor medicale din sistemul public francez. Acest volum mare de informații permite o analiză detaliată a legăturii dintre ceea ce mănâncă oamenii și bolile pe care le dezvoltă. Dr. David Katz, specialist în medicină preventivă, spune că aceste rezultate întăresc un mesaj deja cunoscut. „Îngrijorarea legată de conservanți este un motiv în plus pentru a consuma alimente proaspete, integrale și cât mai puțin procesate”, a transmis el. Katz nu a fost implicat în studiu.

Cancerul și conservanții

Studiul despre cancer, publicat în revista The BMJ, a urmărit peste 105.000 de persoane timp de până la 14 ani. Participanții nu aveau cancer la începutul cercetării. Oamenii care consumau cele mai multe alimente cu conservanți au fost comparați cu cei care consumau cele mai puține astfel de alimente. Cercetătorii au analizat 58 de conservanți. Dar s-au concentrat pe 17 dintre ei, care erau consumați de cel puțin 10 la sută dintre participanți.

Din acești 17, unsprezece nu au arătat nicio legătură cu cancerul. Șase tipuri de conservanți însă au fost asociate cu un risc crescut. Toate sunt considerate „în general recunoscute ca sigure” de către autoritățile americane. Printre ele se află nitritul de sodiu, nitratul de potasiu, sorbații, metabisulfitul de potasiu, acetatele și acidul acetic.

Nitritul de sodiu, folosit frecvent în mezeluri precum baconul sau șunca, a fost asociat cu o creștere de 32 la sută a riscului de cancer de prostată. Nitratul de potasiu a fost legat de un risc cu 22 la sută mai mare de cancer mamar și cu 13 la sută mai mare de cancer în general. Organizația Mondială a Sănătății consideră deja carnea procesată un agent cancerigen, în special pentru cancerul de colon.

Cei mai nocivi conservanți

Sorbații, în special sorbatul de potasiu, au fost asociați cu un risc cu 26 la sută mai mare de cancer de sân și cu 14 la sută mai mare pentru toate tipurile de cancer. Aceste substanțe sunt folosite pentru a preveni mucegaiul și bacteriile în vin, produse de patiserie, brânzeturi și sosuri. Metabisulfitul de potasiu, utilizat mai ales în vinificație și bere, a fost legat de o creștere de 20 la sută a riscului de cancer mamar. Acetatele, obținute prin fermentație naturală și folosite în carne, pâine și brânzeturi, au fost asociate cu o creștere de 25 la sută a riscului de cancer de sân. Acidul acetic, componentul principal al oțetului, a fost legat de o creștere de 12 la sută a riscului total de cancer.

Cercetătorii au analizat și conservanți considerați mai naturali, precum vitamina C, vitamina E sau extractele de rozmarin. Deși aceștia sunt benefici atunci când provin din alimente întregi, pot avea efecte diferite când sunt adăugați izolat. „Când o substanță este scoasă din matricea naturală a unui aliment, efectul asupra sănătății se poate schimba”, a explicat Touvier. În studiu, doar doi antioxidanți au fost legați de cancer. Erythorbatele, inclusiv eritrobatul de sodiu, au fost asociate cu o creștere de 21 la sută a riscului de cancer mamar. Aceste substanțe sunt folosite pentru a preveni decolorarea și alterarea alimentelor, mai ales în carne procesată și băuturi.

Diabetul de tip 2 și aditivii

Al doilea studiu, publicat în Nature Communications, a analizat aproape 109.000 de persoane fără diabet la începutul cercetării. Doisprezece din cei 17 conservanți analizați au fost legați de un risc cu aproape 50 la sută mai mare de a dezvolta diabet de tip 2 la persoanele cu cel mai mare consum. Cinci conservanți implicați și în riscul de cancer au crescut și riscul de diabet. Este vorba despre sorbatul de potasiu, metabisulfitul de potasiu, nitritul de sodiu, acidul acetic și acetatul de sodiu. Riscul a crescut cu aproximativ 49 la sută. Un al șaselea aditiv, propionatul de calciu, folosit pentru a preveni mucegaiul, a fost și el asociat cu diabetul.

Mai mulți antioxidanți adăugați au crescut riscul de diabet cu până la 42 la sută. Printre ei se află forma activă a vitaminei E, o formă de vitamina C, extractele de rozmarin, eritrobatul de sodiu, acidul fosforic și acidul citric. Aceste substanțe sunt prezente frecvent în sucuri, carne procesată, brânzeturi și produse de panificație.

Autorii studiilor subliniază că este nevoie de cercetări suplimentare. Anaïs Hasenböhler, prima autoare, spune că datele susțin necesitatea unei reevaluări a regulilor privind aditivii alimentari. Scopul ar fi o protecție mai bună a consumatorilor. Pentru moment, mesajul cercetătorilor este unul de prudență. Alimentele proaspete și minim procesate rămân cea mai sigură alegere pentru sănătate.