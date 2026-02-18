Roti (lipia) nu este doar un aliment de bază în multe gospodării asiatice. Este parte din cultură și din rutina zilnică, arată healthshots.com. Totuși, alegerea făinii poate influența greutatea, nivelul glicemiei și sănătatea inimii. În timp ce lipia din grâu a fost mult timp opțiunea standard, soiul de mei degetat (ragi în India) și cel sorgul (jowar) revin în atenție. Specialiștii spun că această schimbare are susținere științifică. Alegerea cerealelor potrivite poate influența metabolismul și nivelul de energie.

Ce este ragi – meiul degetat

Ragi (Eleusine coracana), numit și meiul degetat (specie diferită de meiul obișnuit – Panicum miliaceum), este bogat în calciu, fier și fibre alimentare. Conținutul ridicat de fibre prelungește senzația de sațietate. Astfel, poate reduce consumul excesiv de alimente. Un studiu publicat în Journal of Food Science and Technology arată că cerealele bogate în fibre susțin pierderea în greutate. Fibrele contribuie la controlul apetitului și la menținerea unei greutăți sănătoase.

Nutriționista Susmita N spune că ragi conține carbohidrați complecși. Aceștia se descompun lent și oferă energie constantă. În același timp, previn creșterile bruște ale insulinei. Cercetări publicate în revista Cureus sugerează că ragi poate ajuta la reglarea glicemiei. În plus, este bogat în antioxidanți. Acești compuși pot reduce stresul oxidativ și sprijini sănătatea cardiovasculară.

Totuși, conținutul ridicat de calciu impune prudență. Persoanele predispuse la formarea calculilor renali ar trebui să consulte medicul înainte de a consuma cantități mari.

Ce este Jowar – sorgul

Jowar, cunoscut ca sorg, este o altă alternativă. Este natural fără gluten și bogat în fibre, magneziu, fier și vitamine din complexul B. Fibrele sale acționează ca prebiotice. Ele susțin sănătatea microbiomului intestinal și digestia. Un studiu publicat în Food Research International arată că jowar poate contribui la controlul greutății. Digestia lentă și indicele glicemic mai scăzut comparativ cu grâul ajută la prevenirea fluctuațiilor glicemice.

Pentru persoanele cu intoleranță la gluten sau boală celiacă, jowar este o opțiune sigură. Nutriționista Susmita N spune că oferă energie susținută fără senzația de balonare. Totuși, persoanele neobișnuite cu alimente bogate în fibre pot avea nevoie de o perioadă de adaptare.

Roti din grâu integral nu este nesănătos, conține fibre, proteine, zinc și vitamine din grupul B. Un studiu publicat în Nutrients arată că cerealele integrale susțin sănătatea inimii. Cu toate acestea, grâul conține gluten și are un indice glicemic mai ridicat decât meiurile. Consumul excesiv, mai ales de făină rafinată, poate contribui la creștere în greutate și la variații ale glicemiei.

Specialiștii spun că diversificarea surselor de cereale este o alegere echilibrată. Alternarea grâului cu ragi sau jowar poate aduce beneficii metabolice. În plus, adaugă varietate nutrițională alimentației zilnice.

Astfel, pentru controlul greutății și al glicemiei, meiul (ragi) și sorgul (jowar) pot oferi avantaje suplimentare față de grâu. Totuși, cheia rămâne echilibrul și adaptarea la nevoile individuale.