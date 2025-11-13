Un cardiolog dezvăluie un tip de legumă care face parte dintr-o dietă excelentă pentru menținerea sănătății inimii și care, potrivit today.com, trebuie consumată cât mai des.

O dietă sănătoasă, bazată pe multe legume, în special legume verzi cu frunze, poate face la fel de bine inimii ca și cum ți-ai prelungi plimbarea de fiecare zi cu 4000 de pași, potrivit unui studiu publicat în European Journal of Preventive Cardiology.

Toate legumele sunt bune pentru organism

Evident că toate legumele sunt bune pentru organism, pentru că fiecare dintre ele oferă vitamine, minerale și fibre, spun specialiștii de la American Heart Association. Ei recomandă să consumăm legume cât mai variate, pentru a beneficia de cât mai multe tipuri de vitamine și minerale.

Totuși, cardiologii au propriile preferințe atunci când își aleg legumele cele mai sănătoase pentru inimă.

Cardiologul ne sfătuiește: Mănâncă legume verzi cu frunze

Dr. Andrew Freeman, director al Departamentului de Prevenție și Bunăstare Cardiovasculară de la National Jewish Health din Denver, spune că mănâncă frecvent, la prânz, un bol mare de salată plin cu un amestec de verdețuri.

„Încerc să consum cât mai multe legume verzi cu frunze posibil. Asta poate însemna spanac, rucola, kale sau broccoli. Spanacul se numără printre cele mai protectoare alimente împotriva bolilor de inimă”, spune Freeman.

Alte legume verzi cu frunze includ salata romaine, mangoldul elvețian, varza creață, frunzele de muștar, frunzele de sfeclă, frunzele de nap, andiva, varza și năsturelul.

De ce este important să mănânci legume verzi cu frunze

Potrivit studiilor, legumele verzi cu frunze sunt alimentele cele mai protectoare împotriva bolilor coronariene și a riscului de accident vascular cerebral ischemic.

Specialiștii de la National Heart, Lung and Blood Institute consideră aceste legume un element esențial al unei diete sănătoase pentru inimă. Ele fac, de asemenea, parte din dieta mediteraneeană, recunoscută ca fiind o dietă sănătoasă, benefică pentru organism.

Consumul unei căni de legume verzi cu frunze pe zi poate reduce riscul de boli de inimă, potrivit unui studiu publicat în European Journal of Epidemiology.

Cum îți ajută inima legumele verzi cu frunze

Efectul benefic al legumelor verzi cu frunze se datorează faptului ele conțin nitrați – niște compuși care reduc tensiunea arterială și îmbunătățesc funcția endotelială, adică fluxul sanguin.

Legumele verzi cu frunze sunt slab calorice, dar bogate în folat și antioxidanți, substanțe care protejează inima, potrivit Departamentului de Agricultură al Statelor Unite (USDA).

Nutriționista Samantha Cassetty spune că spanacul și alte legume verzi cu frunze se numără printre cele mai sănătoase legume, datorită capacității lor de a proteja organismul împotriva bolilor cronice, precum cele de inimă.

Cum să începi să introduci în meniu legume verzi cu frunze

Potrivit ghidului nutrițional MyPlate, al guvernului SUA, un adult ar trebui să consume două – patru căni de legume pe zi.

Ideal este ca cel puțin o cană din această cantitate să fie formată din legume verzi cu frunze. Poți alege să-ți faci wrap dintr-o foaie de salată verde sau poți adăuga legumele într-o omletă sau o mâncare sotată.

„Consider că spanacul este unul dintre alimentele cel mai ușor de adăugat în diverse preparat. Indiferent dacă alegi spanac congelat sau baby spanac, el se încorporează foarte bine în smoothie-uri cu fructe, supe, paste sau preparate cu ouă”, a precizat Cassetty.