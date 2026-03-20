Gura este mult mai mult decât acea parte a corpului pe care o folosim pentru a mânca și a vorbi. Este o fereastră către starea generală a organismului și o poartă de intrare pentru boli care pot afecta întregul corp, scrie ABC.

În cavitatea orală trăiesc milioane de germeni, majoritatea inofensivi datorită apărării naturale și unei rutine corecte de igienă. Însă, atunci când igiena este neglijată, aceștia se pot înmulți și pot provoca probleme precum cariile sau bolile gingivale.

În plus, gura este conectată direct cu sistemul digestiv și căile respiratorii, ceea ce facilitează deplasarea bacteriilor și a proceselor inflamatorii către unele organe vitale. „Dacă nu te speli pe dinți, poți ajunge la o infecție la inimă”, avertizează cardiologul Aurelio Rojas.

Deși această problemă poate afecta pe oricine, cea mai mare îngrijorare este în ce privește copiii sau „persoanele în vârstă care neglijează sănătatea orală, iar în acest caz consecințele unei infecții la inimă pot fi și mai grave”.

- articolul continuă mai jos -

Legătura dintre dinti și vasele de sânge

În videoclipul său, medicul atrage atenția asupra riscului de a dezvolta o endocardită, „o infecție gravă, o acumulare de bacterii și puroi în interiorul inimii, iar una dintre porțile de intrare este gura”.

„Gingiile tale sunt conectate la vasele de sânge, iar dacă ai o infecție în gură, oricât de mică ar fi, acele bacterii pot ajunge în sânge și de acolo la inimă”, explică el.

Pentru a ilustra situația, Aurelio Rojas prezintă cazul unui tânăr de 30 de ani care a început să simtă „o durere destul de intensă la o măsea”. „De acolo a început să iasă puroi și a mers la dentist”, continuă el.

În doar câteva zile, ceea ce părea o simplă problemă dentară s-a transformat într-una serioasă: „A început să aibă febră, o stare generală foarte proastă, dificultăți de respirație și, când a ajuns la spital, avea infecție la inimă”.

Ce trebuie să faci

În astfel de cazuri, subliniază medicul, este esențial să se acționeze cât mai rapid, deoarece „dacă nu este tratată la timp, consecințele pot fi foarte grave”. Cu toate acestea, cel mai important lucru rămâne prevenția, prin spălarea regulată și corectă a dinților: „Spală-te bine pe dinți, folosește ață dentară”.

De asemenea, recomandă vizite la dentist „cel puțin o dată la șase luni” și consultarea medicului dacă există deja probleme cardiace: „Este posibil să ai nevoie de profilaxie cu antibiotice înainte de a merge la dentist”. Aceasta presupune administrarea preventivă de antibiotice înaintea unei proceduri chirurgicale sau invazive, pentru a reduce riscul apariției unei infecții.