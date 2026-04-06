Dacă ai un câine, probabil știi deja regula de aur: fără ciocolată. Ceea ce pentru noi este un deliciu, pentru un patruped este otravă pură. Însă te-ar putea surprinde faptul că ciocolata este toxică pentru aproape toate ființele vii, inclusiv pentru… tine ca om, scrie IFLScience.

Iată de ce „moartea prin ciocolată” nu este doar o figură de stil, ci o posibilitate biologică. Cât de departe poți merge cu pofta de dulce înainte ca inima să-ți dea „eroare”.

De ce este ciocolata periculoasă?

Nu e vorba de aditivi sau procesare, ci de ceea ce vine direct din pământ. Ciocolata derivă din semințele plantei Theobroma cacao, iar „vinovații” principali sunt doi alcaloizi: teobromina și cofeina.

Cofeina: Este un stimulent puternic pentru inimă și sistemul nervos central. În doze mari, inima pur și simplu nu mai face față ritmului. Deși e greu să mori bând cafea (ar trebui vreo 70 de cești una după alta), au existat cazuri fatale cauzate de pudra de cofeină pură. Teobromina: Este „vărul” mai periculos al cofeinei din ciocolată. Deși scade tensiunea arterială (spre deosebire de cofeină, care o crește), este un stimulent cardiac mult mai puternic și rămâne în organism mult mai mult timp.

Simptomele supradozei

Totul începe cu greață și vărsături (mecanismul de protecție al corpului). Dacă insiști, apar palpitațiile, tremurul extremităților, crizele epileptice, sângerările interne și, în final, insuficiența cardiacă.

Ficatul ne ajută la dezintoxicare

Dacă ciocolata e atât de toxică, de ce nu avem valuri de afecțiuni ale inimii după fiecare Paște sau Crăciun, când lumea uită de sănătate și consumă ciocolată în cantități nepermise?

Răspunsul stă în evoluție. Oamenii (alături de șoareci și șobolani) sunt neobișnuit de eficienți la metabolizarea teobrominei. Avem un ficat mare, dotat cu enzime capabile să proceseze toxinele vegetale mult mai rapid decât pisicile sau câinii. Corpul nostru transformă teobromina în acid metiluric (un antioxidant) și apoi… o eliminăm prin urină.

Cât înseamnă „prea mult”?

Pentru a atinge doza letală, ar trebui să mănânci atât de mult și atât de repede, încât să depășești capacitatea ficatului de a procesa substanța.

Cercetările (bazate pe date teoretice și studii pe rozătoare) estimează doza letală pentru om la aproximativ 1000 mg de teobromină per kilogram de corp.

Pentru un adult mediu (aprox. 80 kg), asta ar însemna:

6,5 kilograme de ciocolată neagră de menaj (cea mai concentrată în teobromină).

Echivalentul a 8.300 de bomboane Hershey’s Kisses.

Aproximativ 50 de tablete mari de ciocolată cu lapte (de 250 g-300 g bucata).

În ceea ce privește cofeina, situația e și mai sigură: ar trebui să înghiți peste 23 de kilograme de ciocolată pentru o doză fatală. La acel moment, probabil că stomacul tău ar ceda fizic mult înaintea inimii.

Verdictul: tu ești în siguranță (dar câinele sau pisica ta, nu)

Vestea bună este că organismul uman are o „siguranță” naturală: înainte de a ajunge la o doză care să oprească inima, vei experimenta o stare de greață atât de severă încât te vei opri forțat din mâncat.

Așadar, dacă partenerul nu îți dăruiește un iepuraș de ciocolată de 10 kilograme pe care să-l mănânci într-o singură zi, ești în regulă. Totuși, ține minte: ceea ce pentru tine e un desert inofensiv, pentru animalul tău de companie poate fi ultima masă. Păstrează ciocolata doar pentru tine!