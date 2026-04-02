Cafeaua este pentru mulți un aliat împotriva oboselii. Totuși, un studiu recent atrage atenția asupra unor efecte mai puțin cunoscute. Cercetarea, realizată de University of Texas at El Paso, sugerează că acest obicei ar putea influența negativ autocontrolul. Informațiile au fost publicate de Science Daily. Studiul indică faptul că ingestia de cofeină în timpul serii poate amplifica impulsivitatea. Aceasta crește probabilitatea unor reacții rapide, uneori riscante sau necontrolate. Rezultatele contrazic percepția comună că efectele cofeinei sunt limitate la stimularea atenției.

Cercetarea a analizat modul în care momentul consumului influențează comportamentul. Oamenii de știință au utilizat muște de fructe pentru a observa reacțiile la cofeină. Specia aleasă, Drosophila melanogaster (musculița de oțet), este frecvent folosită în experimente. Sistemul său nervos prezintă similitudini importante cu cel uman. „Cofeina este cea mai consumată substanță psihoactivă din lume. Aproximativ 85% dintre adulții din SUA o consumă regulat”, a declarat Sabandal, profesor asistent de cercetare. El a explicat că popularitatea ridicată a determinat echipa să analizeze efectele asupra controlului comportamental.

- articolul continuă mai jos -

Ritmul biologic influențează efectele substanței

Metodologia studiului a inclus mai multe scenarii experimentale. Musculițele de oțet au fost expuse la doze diferite de cofeină. Cercetătorii au variat și momentul administrării, zi sau noapte. În unele cazuri, experimentele au fost combinate cu privarea de somn.

Pentru a evalua impulsivitatea, cercetătorii au folosit un test simplu. Musculițele erau expuse la un curent de aer puternic, considerat neplăcut. Capacitatea de a se opri din mișcare a fost interpretată drept indicator al autocontrolului.

Rezultatele au arătat diferențe clare în funcție de momentul consumului. Cele care au primit cofeină noaptea au prezentat un control redus al comportamentului. În schimb, cele expuse în timpul zilei nu au arătat același tipar. Descoperirea sugerează că ritmul biologic influențează efectele substanței.

Un alt aspect important a fost diferența între sexe. Femelele au manifestat un nivel mai ridicat de impulsivitate decât masculii. Aceasta s-a întâmplat chiar dacă nivelurile de cofeină erau similare. „Musculițele de oțet nu au hormoni umani precum estrogenul. Acest lucru indică existența altor factori genetici sau fiziologici”, a explicat Kyung-An Han. Ea a subliniat că înțelegerea acestor mecanisme este esențială pentru studii viitoare.

Cercetătorii consideră că rezultatele ar putea avea implicații mai largi. Efectele ar putea fi relevante pentru persoanele care consumă frecvent cofeină seara. Printre acestea se numără lucrătorii în ture sau personalul medical.

De asemenea, studiul sugerează că femeile ar putea fi mai sensibile la aceste efecte. Cercetarea deschide astfel noi direcții privind modul în care cofeina influențează comportamentul. Specialiștii recomandă prudență în consumul de seară.