Să vrei să faci ceva care pare imposibil și să apoi să și reușești dar să nu te oprești. În noianul de știri negative care ne inundă își face uneori apariția ca un fulger pe cerul senin și câte o poveste care uimește prin normalitatea cu care nu mai suntem obișnuiți: a face bine sfidând imposibilul. O pizzerie gestionată aproape exclusiv de persoane tinere cu autism, ba chiar două pizzerii, mai nou, ambele în apropiere de Milano. Și nu e totul.

Nico Acampora fusese toată viața activ în domeniul educației, dar când copilul său cu autism a început să crească și el a început să își pună mai multe întrebări: cum își poate ajuta propriul copil să aibă o viață profesională și socială în coordonatele normalității? Cum să ajute și alți părinți și copii în aceeași situație? Așa se face că în 2017 ia naștere asociația PizzAut, cu obiectivul declarat de a sensibiliza instituțiile în legătură cu posibilitatea persoanelor cu autism de a fi implicate în proiecte profesionale serioase și responsabile. Practic, intenția era de a dărâma întâi de toate niște bariere mentale și de a arăta că se poate. În afară de întâlniri de promovare și mediatizare a eforturilor, Nico a avut de la bun început ambițioasa idee de a înființa prima pizzerie în care angajații să fie persoane cu afecțiuni din spectrul autistic.

„Inițial mi se spunea fie că sunt inconștient, că n-o să reușesc niciodată să deschid o pizzerie, fie, mai rău – o doamnă neuropsihiatru mi-a spus că sunt cazul clasic de tată frustrat care nu acceptă problema propriului copil”, a povestit el în direct la Rai 1, cu zâmbetul de bucurie al celui care a reușit să infirme toate previziunile „din spectrul pesimistic”. Au avut dreptate, nu am deschis o pizzerie, am deschis două, avem pizza și frustrare în meniu, a ținut el să răspundă pe jumătate ironic, pe jumătate polemic, ca mesaj către toți cei tentați să renunțe înainte să încerce.

Dar pentru că tocmai perioada de work in progress legat de pizzerie a concis aproape cu cea de lockdown, în loc să dispere, fondatorii au modificat planul inițial: în loc de pizzerie într-o locație fixă au deschis una mobilă, un foodtruck. Evitând contactul cu cei care livrează, oamenii cumpărau direct din stradă pizza, în drum spre casă, un avantaj în acel moment. Ulterior, printr-o campanie de crowdfunding s-a născut și prima pizzerie, în 2021, lângă Milano, pentru ca apoi în 2023 să apară și a doua, la Monza, în aceeași zonă dar mai mare. Localuri care în realitate sunt mult mai mult decât simple pizzerii, sunt restaurante care propun pizza gourmet inovative dar au un meniu complet, nu doar pizza. Proiectul a primit un important endorsement inclusiv de la președintele Republicii Italiene, care a participat la inaugurare, iar o delegație dintre angajați a fost primită chiar de Papa.

Un proiect în care toată lumea are doar de câștigat

În cele două restaurante lucrează actualmente 35 de tineri cu autism, asistați de alte câteva persoane care pot fi numărate pe degetele de la o singură mână. Nu doar că statul face economie dar plătim și taxe, însă este evidentă și o mare evoluție personală a fiecăruia dintre cei implicați: au devenit mai comunicativi, mai responsabili și au învățat să practice o meserie și să facă fără ajutor, după cum explică fondatorul proiectului.

Dar cele două restaurante nu sunt singura componentă a proiectului. Obiectivul următor este ca în fiecare reședință provincială asociația să inaugureze câte un foodtruck în colaborare cu asociații locale care se ocupă de persoanele cu autism. Scopul declarat este de a oferi de muncă la cel puțin 500 de persoane la nivel național. Iar în afară de a vinde pizza, ele vor avea și scopul de a oferi cursuri profesionale tinerilor cu acest tip de nevoi. Totodată, și pentru a continua activitatea de sensibilizare pe orizontală. În cele două restaurante existente se practică deja formarea profesională și se desfășoară stagii de pregătire post școlarizare plătite. Și încă ceva important mai au în minte fondatorii proiectului: să creeze spații rezidențiale unde tinerii cu autism să învețe să se administreze singuri.

Implicarea pentru susținerea proiectului a făcut ca la începutul acestui an câțiva dintre angajați să meargă să facă pizza în restaurantul Parlamentului European, servind peste 200 de pizza într-o singură zi. Următoarea etapă, alte pizze: pe12 iunie la sediul Adunării Generale a Națiunilor Unite, la New York, unde proiectul va fi prezentat ca posibil model de urmat la scară mondială.

Cât despre calitatea pizzelor oferite – din materii prime de calitate exclusiv naționale, lista de așteptare vorbește de la sine. Am încercat să fac personal o rezervare pentru două locuri, primele disponibile sunt peste mai mult de o lună.

Sursa foto: pizzaut.it