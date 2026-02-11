O cofetărie din București propune, de Valentine’s Day, o campanie atipică, construită în jurul unui gest aproape uitat: scrisoarea scrisă de mână. La Mara Mura Ateneu, clienții care cumpără un produs din colecția specială de Valentine’s Day și trimit o scrisoare către cineva drag primesc gratuit o ciocolată caldă albă cu căpșuni.

Campania, intitulată „Scrisori de dragoste/Love Letters”, se desfășoară până pe data de 12 februarie și pornește de la ideea de a încetini ritmul comunicării și de a readuce emoția într-o formă personală și atentă. Inițiativa vine într-un context dominat de mesaje rapide și reacții standardizate, propunând o experiență care pune accent pe timp, prezență și autenticitate.

„Această întoarcere la gesturile simple transmite un mesaj strategic clar: iubirea nu are nevoie de artificii, ci de prezență și de gust”, a explicat, pentru G4Food, Raluca Văleanu, Senior Digital Manager RAN Communication, subliniind că scrisul de mână presupune răbdare, atenție și vulnerabilitate, iar emoțiile se exprimă cel mai sincer atunci când sunt așternute pe hârtie.

Experiența gândită pentru Valentine’s Day pornește de la tortul „Love Bite”, piesa centrală a colecției, o inimă roșie realizată din mousse de ciocolată, căpșuni și crème brûlée de portocală. De aici, parcursul continuă dincolo de desert, într-o experiență multisenzorială care combină gustul, estetica și emoția, culminând cu gestul trimiterii unei scrisori și cu recompensa simbolică a unei ciocolate calde oferite cadou.

„Am construit astfel tot parcursul pornind de la ideea de experiență multisenzorială, în care iubirea este trăită complet: vizual, gustativ, emoțional.

Ne-am dorit să construim un context în care brandul nu se impune, ci însoțește, lăsând spațiu pentru gesturi personale și emoții reale. Experiența începe cu un desert și continuă dincolo de el – într-o emoție care poate fi trimisă mai departe, acolo unde contează. Prin facilitarea expediției și prin alte surprize, precum ciocolata caldă oferită cadou, Mara Mura susține exprimarea negrăbită și autentică a iubirii, în scris”, a adăugat sursa citată.

Potrivit sursei citate anterior, în special generațiile Z și Alpha sunt în căutare de contexte create de brand-uri în care să poată trăi emoții reale.

„În perioade precum Valentine’s Day, nevoia de semnificație devine și mai puternică, iar brandurile care reușesc să creeze experiențe autentice sunt cele care construiesc conexiuni semnificative pe termen lung”, a conchis Raluca Văleanu.