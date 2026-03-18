Ministerul bulgar al Agriculturii şi Alimentaţiei, Agenţia Bulgară pentru Siguranţa Alimentară (BFSA) şi Ministerul bulgar de Interne au lansat o campanie comună denumită „Mâncare Curată”, transmite BTA, citat de Agerpres.

Campania nu are o dată de fixă de încheiere şi va fi deosebit de intensă în preajma Sărbătorii Paştelui şi a zilei Sfântului Gheorghe, continuând şi după aceste date, a anunţat ministrul interimar al Agriculturii şi Alimentaţiei, Ivan Hristanov, într-o conferinţă de presă Hristanov a declarat că scopul campaniei este acela de a demonstra că statul este un garant al siguranţei alimentelor şi de a neutraliza orice potenţial de răspândire a bolilor în rândul animalelor de fermă din Bulgaria.

„Am descoperit o schemă la scară largă care implică contrabanda, distribuţia şi tranşarea cărnii. Credem că aceasta a fost principala cauză a focarului de variolă în rândul rumegătoarelor mici de anul trecut. Acest lucru ridică întrebarea ce mâncăm”, a adăugat Hristanov.

Informaţii privind importurile ilegale de animale din România în Bulgaria, descoperirea unui abator ilegal în zona Ihtiman şi locaţii unde au fost aruncate rămăşiţele animalelor sacrificate au fost prezentate în urmă cu câteva zile de către Hristanov şi directorul executiv al BFSA, Angel Mavrovski.