Tribunalul din Reggio Emilia a condamnat, pe 16 ianuarie, trei persoane pentru infracțiunea de tratament violent aplicat animalelor, în urma unei plângeri depuse de asociația Essere Animali.

Procesul, început după difuzarea unui videoclip din 2020, a scos la iveală violențe de tot felul împotriva porcilor dintr-o fermă intensivă. Imaginile arată persoane care lovesc animalele cu obiecte contondente, porci ridicați de urechi și alte gesturi crude, scrie Il Fatto Alimentare.

Pedepsele, deși în premieră într-o speță de acest tip, nu sunt foarte mari dar au o importantă valoare simbolică și de precedent juridic: șase luni de închisoare pentru angajați, patru luni pentru administratorul firmei și o amendă de 4.000 de euro.

În plus, instanța a dispus suspendarea activității de transport, comerț și creștere a animalelor timp de șase luni și plata de despăgubiri către asociație, care s-a constituit parte civilă.

Însă, victoria nu este completă: o parte din acuzațiile referitoare la condițiile igienico-sanitare ale fermei s-au prescris, în ciuda gravității condițiilor documentate: dejecții și fecale prezente acolo unde animalele mănâncă și criterii de curățenie în mare măsură inadecvate.

Decizia pronunțată de instanță este una destul de neobișnuită și valoroasă pentru că este prima dată când o instanță recunoașe infracțiunea de tratament violent aplicat animalelor, bazându-se pe imagini și mărturii care evidențiază suferințe inutile și cruzime.

Totodată, mai scrie publicația citată, sentința demonstrează că, atunci când se reușește prezentarea unor probe incontestabile în instanță, magistratura poate recunoaște și sancționa conduitele de maltratare a animalelor chiar și în contexte productive, în fermele intensive.

Totuși, legislația, chiar și după reforma din 2025, prevede pedepse care nu sunt descurajante în raport cu amploarea intereselor economice în joc, fiind și ele disproporționate față de gravitatea faptelor constatate.