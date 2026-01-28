Camera Deputaților vrea să concesioneze serviciile de alimentație de tip bufet-cafenea de la nivelul P1, al Palatului Parlamentului pe următorii 2 ani. Valorea estimată a contractului este estimată la circa 1,8 milioane de lei, fără TVA, conform unui anunț publicat pe platforma de licitații publice SEAP.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Contractul este prevăzut pentru o perioadă inițială de 24 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 12 luni. Valoarea estimată a concesiunii este cuprinsă între 1.201.671,84 lei și 1.802.507,77 lei fără TVA. Suma minimă reprezintă estimarea pentru perioada de bază de doi ani, iar valoarea maximă include eventualele suplimentări aferente extinderii la 36 de luni.

Potrivit fișei de date, concesionarul va asigura servicii de pregătire și servire a mesei, precum și comercializarea de produse preambalate, produse de cofetărie și patiserie, cafea, ceai, băuturi răcoritoare și sandwich-uri.

Procedura este una simplificată, derulată offline, conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Ofertele trebuie depuse până la data de 27 februarie 2026, ora 14:00, la sediul Camerei Deputaților din București.

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”, cu o pondere majoritară acordată redevenței lunare oferite. Mai exact, 95% din punctaj este alocat celui mai mare procent din valoarea lunară a încasărilor, procent care nu poate fi mai mic de 10% și de echivalentul a 1.024 euro cu TVA pe lună. Restul de 5% din punctaj este acordat în funcție de termenul de deschidere a bufetului, care nu poate depăși 30 de zile de la semnarea contractului.

Operatorii economici interesați trebuie să demonstreze experiență similară în domeniul serviciilor de alimentație publică, de minimum 250.000 de lei fără TVA pe an, în fiecare dintre ultimii trei ani, precum și îndeplinirea condițiilor legale privind situația fiscală, lipsa conflictelor de interese și capacitatea profesională.

Garanția de participare este stabilită la 6.008 lei, iar concesionarul desemnat va trebui să constituie o garanție de bună execuție echivalentă cu valoarea redevenței pe două luni, respectiv 2.048 euro cu TVA, la cursul BNR din ziua constituirii garanției.

Deschiderea ofertelor este programată pentru data de 2 martie 2026, la sediul Camerei Deputaților. Eventualele contestații pot fi depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, în termenul prevăzut de Legea nr. 101/2016.