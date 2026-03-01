Milioane de oameni din întreaga lume obișnuiesc să bea o cafea zilnic. Băutura este apreciată nu atât pentru gustul ei, cât pentru efectul ei energizant. Dar pe lângă plăcerea gustului, cercetările recente sugerează că această băutură intens consumată ar putea avea și un impact semnificativ asupra riscului de apariție a diabetului de tip 2. Astfel, mai multe studii au arătat o asociere între consumul regulat de cafea și un risc mai scăzut de diabet. Conform datelor prezentate de HealthShots, persoanele care beau cafea în mod regulat par să aibă un risc cu peste 25% mai mic de a dezvolta această formă de diabet, comparativ cu cei care consumă foarte puțină cafea sau deloc.

Efectul pare să fie prezent atât pentru cafeaua cu cofeină, cât și pentru cea decofeinizată. Asta sugerează că beneficiile nu sunt exclusiv legate de cofeină. De asemenea, indică posibilitatea ca și alți compuși din cafea, cum ar fi antioxidanții, să joace un rol important. Este vorba despre felul în care influențează metabolismului glucozei.

Cum ar putea funcționa mecanismul

Oamenii de știință nu au identificat încă un mecanism definitiv, dar există câteva ipoteze. Una se referă la antioxidanții din cafea, care pot reduce inflamația și stresul oxidativ. Aceșria sunt factori implicați în dezvoltarea rezistenței la insulină.

O altă teorie vizează componentele bioactive din cafea, care ar putea influența modul în care organismul metabolizează zahărul și modul în care celulele răspund la insulină.

De asemenea, s-a mai vehiculat ideea conform căreia Cafeaua poate afecta eliberarea anumitor hormoni sau enzime legate de reglarea glicemiei. Interesant este faptul că și cafeaua decofeinizată pare să ofere un efect protector similar, ceea ce sugerează că beneficiile nu sunt strict legate de cofeină, ci și de alți compuși naturali din boabele de cafea.

Moderarea este cheia

Deși asocierea între consumul de cafea și un risc mai mic de diabet de tip 2 este promițătoare, specialiștii atrag atenția că nu trebuie să interpretăm aceste rezultate ca o recomandare fermă de a consuma cantități mari de cafea. Factorii individuali – cum ar fi istoricul medical, sensibilitatea la cofeină, modul în care cafeaua este preparată și consumată – contează semnificativ. În plus, adăugarea în cafea a unor ingrediente bogate în zahăr sau grăsimi (cum ar fi siropurile dulci, frișca sau laptele foarte gras) poate anula potențialele beneficii metabolice, contribuind la consumul excesiv de calorii și afectând glicemia în mod direct.

Nutriționiștii recomandă să considerăm cafeaua ca parte a unui stil de viață sănătos. Dar nu ca pe un remediu sau o soluție de sine stătătoare pentru prevenirea diabetului. Dieta, activitatea fizică, greutatea corporală și istoricul familial rămân factori esențiali în evaluarea riscului pentru diabet de tip 2.

Potrivit experților, dacă nu există o contraindicație medicală, consumul moderat de cafea poate face parte dintr-un regim alimentar echilibrat. Un consum moderat se consideră consumul a două-trei cești pe zi. Totuși, pentru persoanele cu anumite afecțiuni cardiace sau digestive, consumul de cafea trebuie monitorizat cu atenție și, în unele cazuri, redus sau evitat.

Pe măsură ce cercetările continuă, specialiștii vor putea oferi recomandări și mai clare. Însă pentru moment, consumul moderat de cafea rămâne în general considerat sigur. Este cel puțin posibil să fie benefic pentru sănătate în contextul unui stil de viață echilibrat.