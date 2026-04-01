Tendința alimentelor „high protein”, care a dominat rafturile supermarketurilor și rețelele sociale în ultimii ani, începe să se transforme. Deși interesul pentru proteine rămâne ridicat, tot mai mulți consumatori se orientează către surse naturale, renunțând la produsele procesate îmbogățite artificial, notează Gesundheitstrends.com.

Potrivit unui studiu realizat în Austria, aproximativ trei sferturi dintre consumatori consideră că o alimentație bogată în proteine este esențială. Proteinele sunt asociate cu menținerea masei musculare, senzația de sațietate și buna funcționare a metabolismului. Cu toate acestea, apare o schimbare semnificativă de perspectivă: 71% dintre respondenți fac diferența între proteinele naturale și cele adăugate artificial, iar aproape jumătate evită produsele procesate cu adaos de proteine.

De la pudre și batoane la „mâncare adevărată”

După ani în care shake-urile, batoanele și deserturile „high protein” au fost promovate intens, consumatorii încep să devină mai sceptici. Produsele ultra-procesate, cu liste lungi de ingrediente greu de înțeles, sunt tot mai des percepute ca fiind artificiale și îndepărtate de ideea unei alimentații sănătoase.

În schimb, alimentele simple revin în prim-plan: ouăle, lactatele, carnea, peștele și sursele vegetale de proteine sunt din nou preferate pentru că sunt naturale și ușor de recunoscut.

Producătorii au exploatat intens trendul proteinelor, transformând numeroase produse obișnuite în variante „îmbogățite”. De la iaurt și pâine până la deserturi sau gustări, eticheta „high protein” a devenit un argument de vânzare.

Însă tot mai mulți consumatori realizează că acest lucru nu înseamnă automat un produs mai sănătos. Specialiștii atrag atenția că multe dintre aceste alimente sunt, de fapt, puternic procesate și pot conține zahăr, grăsimi sau aditivi.

O schimbare de mentalitate

Noua tendință nu presupune renunțarea la proteine, ci o abordare mai echilibrată. Dieta devine mai puțin rigidă și mai adaptată vieții de zi cu zi. Consumatorii nu mai urmăresc reguli stricte, ci încearcă să găsească soluții practice și sustenabile pentru alimentația zilnică. Această schimbare este vizibilă și în modul în care este percepută alimentația sănătoasă: de la produse optimizate industrial, către preparate simple, gătite acasă și ingrediente naturale.

Specialiștii consideră că aceste produse nu vor dispărea complet, dar rolul lor se va schimba. Ele vor rămâne, cel mai probabil, o soluție de nișă, destinată unor nevoi specifice, precum sportul de performanță. În schimb, alimentele naturale ar putea deveni noul standard în alimentație.

Hype-ul proteinelor nu dispare, dar se transformă. În locul produselor procesate și al suplimentelor, consumatorii redescoperă sursele naturale de proteine și simplitatea unei alimentații echilibrate. Tendința reflectă o schimbare mai amplă în modul în care oamenii privesc nutriția: mai puțin marketing și mai multă atenție la calitatea reală a alimentelor.