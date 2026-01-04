Rețeta cacio e pepe este una dintre cele mai simple și mai respectate expresii ale bucătăriei italiene. Paste, brânză maturată și piper. Atât. O reinterpretare modernă propusă de delish.com schimbă însă ingredientul principal. În locul pastelor apar boabele de fasole albă. Rezultatul este un preparat cremos, consistent și surprinzător de sofisticat, gata în aproximativ 15 minute.

Noua variantă răspunde unei tendințe tot mai vizibile. Consumatorii caută mese rapide, bogate în proteine și cu mai puțini carbohidrați rafinați. Fasolea albă oferă exact acest echilibru, păstrând în același timp caracterul reconfortant al rețetei originale.

De ce să folosești fasole albă

Fasolea cannellini este preferata multor bucătari. Are boabe mari, textură cremoasă și un gust neutru. Este un fundal ideal pentru brânzeturi maturate și piper proaspăt măcinat. În lipsa ei pot fi folosite și alte tipuri de fasole albă, precum navy sau great northern.

Un detaliu tehnic face diferența. Fasolea din conservă nu se clătește. Se scurge doar. Lichidul rămas pe boabe ajută la legarea sosului și înlocuiește amidonul pastelor.

Sosul, cheia preparatului

Sosul cacio e pepe clasic se bazează pe emulsia dintre brânză și apa de la paste. În această versiune, amidonul natural din fasole joacă același rol.

Parmezanul și Pecorino Romano se topesc lent, iar piperul adaugă profunzime. Pe măsură ce preparatul se răcește, sosul se îngroașă. Dacă devine prea dens, câteva linguri de apă îl readuc la consistența dorită.

Preparatul este servit ideal cu pâine rustică prăjită. Aceasta adaugă textură și transformă mâncarea într-o experiență completă.

Ingrediente

60 ml ulei de măsline extravirgin, împărțit

4 felii groase de pâine albă rustică

30 g unt nesărat

1 linguriță piper negru proaspăt măcinat, împărțit, plus extra

30 g Parmezan ras fin, plus extra pentru servire

30 g Pecorino Romano ras fin

1/2 linguriță sare

2 conserve de fasole cannellini, aproximativ 400 g fiecare, scurse, dar nu clătite

120 ml apă

Mod de preparare

Într-o tigaie mare se încing 30 ml de ulei. Se prăjesc două felii de pâine, până devin aurii. Se repetă cu restul uleiului și al pâinii. Tigaia se șterge și apoi în ea se topește untul la foc mediu. Se adaugă jumătate din piper și se gătește până devine aromat.

Se adaugă brânzeturile, sarea, o conservă de fasole și apa. Se fierbe ușor până când sosul începe să se lege.

Se încorporează restul de piper și a doua conservă de fasole. Se potrivește de sare.

Preparatul se servește imediat, cu Parmezan și piper proaspăt.

Această reinterpretare arată cum rețetele tradiționale pot fi adaptate fără a-și pierde identitatea. Este un exemplu de bucătărie practică, dar atentă la gust. Pentru mulți, ar putea deveni o soluție constantă pentru cinele din timpul săptămânii.