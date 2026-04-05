Ce spun medicii despre efectul ciocolatei asupra dispoziției / Dr. Sorin Ispas (diabetolog): „Este mai degrabă un mic răsfăț decât o sursă de fericire”

05 apr. 2026, Nutriție
Colaj foto: G4Food
Cuprins
  1. Ce este anandamida și de ce este importantă
  2. Ce spun studiile despre cacao și anandamidă
  3. Mituri frecvente despre anandamidă
  4. Alte surse alimentare de anandamidă
  5. De ce ne face ciocolata să ne simțim bine, de fapt
  6. Cacao nu este o sursă magică de “bine”

Ciocolata este, adesea, considerată un mic „antidot” pentru zilele proaste. De la stări de confort până la senzația de bine, efectele sale sunt frecvent puse pe seama anandamidei – o substanță supranumită și „molecula fericirii”. Dar cât adevăr există, de fapt, în această asociere?

Ce este anandamida și de ce este importantă

“Anandamida își are originea în termenul sanscrit „ananda”, care înseamnă „fericire”. În organismul uman, aceasta face parte din sistemul endocannabinoid, responsabil pentru reglarea unor funcții esențiale precum plăcerea, apetitul, memoria și dispoziția emoțională”, a explicat, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și Vicepresedinte pe regiunea sud- est la Societatea Romana de Lifestyle Medicine.

Ce spun studiile despre cacao și anandamidă

Datele științifice confirmă:

  • Cacao conține, într-adevăr, cantități mici de anandamidă
  • Include compuși care pot încetini degradarea acestei substanțe în organism
  • Acest efect poate contribui marginal la senzația de plăcere asociată consumului de ciocolată
  • Cu toate acestea, impactul este limitat și nu explică în totalitate starea de bine resimțită.

Mituri frecvente despre anandamidă

În jurul acestui subiect circulă și o serie de idei exagerate:

  • Anandamida nu este o substanță specifică exclusiv pentru cacao
  • Creierul uman o produce în mod natural
  • Cantitățile prezente în alimente sunt prea mici pentru a avea un efect direct semnificativ asupra creierului
Alte surse alimentare de anandamidă

“Deși rar întâlnită în cantități relevante, anandamida a fost identificată în cacao și ciocolată neagră, trufe negre și unele produse marine, precum icrele de arici de mare”, spune medicul.

De ce ne face ciocolata să ne simțim bine, de fapt

Efectul de „fericire” asociat ciocolatei are explicații mai complexe decât simpla prezență a anandamidei. Printre factorii principali se numără:

  • combinația de zahăr și grăsimi, care activează centrii de recompensă ai creierului
  • stimularea eliberării de dopamină și serotonină
  • conținutul de teobromină și cantități mici de cofeină

Aceste mecanisme lucrează împreună pentru a crea senzația plăcută resimțită după consum.

Cacao nu este o sursă magică de “bine”

“Așadar, cacao conține anandamidă, dar în cantități foarte reduse, insuficiente pentru a avea un impact major asupra stării de spirit. În realitate, organismul uman este principalul producător al acestei molecule. Pe scurt, ciocolata nu este o „sursă magică” de fericire, ci mai degrabă un mic răsfăț care stimulează, prin mai multe mecanisme biologice, senzația de bine”, afirmă dr. Sorina Ispas.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți