Ciocolata este, adesea, considerată un mic „antidot” pentru zilele proaste. De la stări de confort până la senzația de bine, efectele sale sunt frecvent puse pe seama anandamidei – o substanță supranumită și „molecula fericirii”. Dar cât adevăr există, de fapt, în această asociere?

Ce este anandamida și de ce este importantă

“Anandamida își are originea în termenul sanscrit „ananda”, care înseamnă „fericire”. În organismul uman, aceasta face parte din sistemul endocannabinoid, responsabil pentru reglarea unor funcții esențiale precum plăcerea, apetitul, memoria și dispoziția emoțională”, a explicat, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și Vicepresedinte pe regiunea sud- est la Societatea Romana de Lifestyle Medicine.

Ce spun studiile despre cacao și anandamidă

Datele științifice confirmă:

Cacao conține, într-adevăr, cantități mici de anandamidă

Include compuși care pot încetini degradarea acestei substanțe în organism

Acest efect poate contribui marginal la senzația de plăcere asociată consumului de ciocolată

Cu toate acestea, impactul este limitat și nu explică în totalitate starea de bine resimțită.

Mituri frecvente despre anandamidă

În jurul acestui subiect circulă și o serie de idei exagerate:

Anandamida nu este o substanță specifică exclusiv pentru cacao

Creierul uman o produce în mod natural

Cantitățile prezente în alimente sunt prea mici pentru a avea un efect direct semnificativ asupra creierului

- articolul continuă mai jos -

Alte surse alimentare de anandamidă

“Deși rar întâlnită în cantități relevante, anandamida a fost identificată în cacao și ciocolată neagră, trufe negre și unele produse marine, precum icrele de arici de mare”, spune medicul.

De ce ne face ciocolata să ne simțim bine, de fapt

Efectul de „fericire” asociat ciocolatei are explicații mai complexe decât simpla prezență a anandamidei. Printre factorii principali se numără:

combinația de zahăr și grăsimi, care activează centrii de recompensă ai creierului

stimularea eliberării de dopamină și serotonină

conținutul de teobromină și cantități mici de cofeină

Aceste mecanisme lucrează împreună pentru a crea senzația plăcută resimțită după consum.

Cacao nu este o sursă magică de “bine”

“Așadar, cacao conține anandamidă, dar în cantități foarte reduse, insuficiente pentru a avea un impact major asupra stării de spirit. În realitate, organismul uman este principalul producător al acestei molecule. Pe scurt, ciocolata nu este o „sursă magică” de fericire, ci mai degrabă un mic răsfăț care stimulează, prin mai multe mecanisme biologice, senzația de bine”, afirmă dr. Sorina Ispas.