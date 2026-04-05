Ciocolata este, adesea, considerată un mic „antidot” pentru zilele proaste. De la stări de confort până la senzația de bine, efectele sale sunt frecvent puse pe seama anandamidei – o substanță supranumită și „molecula fericirii”. Dar cât adevăr există, de fapt, în această asociere?
“Anandamida își are originea în termenul sanscrit „ananda”, care înseamnă „fericire”. În organismul uman, aceasta face parte din sistemul endocannabinoid, responsabil pentru reglarea unor funcții esențiale precum plăcerea, apetitul, memoria și dispoziția emoțională”, a explicat, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și Vicepresedinte pe regiunea sud- est la Societatea Romana de Lifestyle Medicine.
Datele științifice confirmă:
În jurul acestui subiect circulă și o serie de idei exagerate:
“Deși rar întâlnită în cantități relevante, anandamida a fost identificată în cacao și ciocolată neagră, trufe negre și unele produse marine, precum icrele de arici de mare”, spune medicul.
Efectul de „fericire” asociat ciocolatei are explicații mai complexe decât simpla prezență a anandamidei. Printre factorii principali se numără:
Aceste mecanisme lucrează împreună pentru a crea senzația plăcută resimțită după consum.
“Așadar, cacao conține anandamidă, dar în cantități foarte reduse, insuficiente pentru a avea un impact major asupra stării de spirit. În realitate, organismul uman este principalul producător al acestei molecule. Pe scurt, ciocolata nu este o „sursă magică” de fericire, ci mai degrabă un mic răsfăț care stimulează, prin mai multe mecanisme biologice, senzația de bine”, afirmă dr. Sorina Ispas.
