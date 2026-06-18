Ploile torențiale, vijeliile și episoadele de grindină din prima parte a lunii iunie au provocat pagube importante în agricultură, în județul Buzău. Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Buzău pregătește o situație centralizată pe care o va transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după ce mai mulți legumicultori și fermieri au raportat distrugeri semnificative, potrivit Agerpres.

Cele mai afectate au fost solariile din bazinul legumicol Glodeanu-Sărat, unde precipitațiile abundente și vântul puternic au dus la inundarea terenurilor și la prăbușirea unor structuri de protecție. În unele cazuri, culturile de tomate au fost compromise în totalitate.

„Sunt 10-11 legumicultori care au sesizat primăriile şi apoi Direcţia Agricolă, cauzele principale ale problemelor pe care le-au întâmpinat au fost ploile abundente, vijelia şi grindina care nu a fost de mari proporţii. Efectele s-au referit la inundarea terenurilor şi inundarea solariilor cu apă şi, a doua problemă, au fost solarii care au căzut sub greutatea apei şi au fost afectate parţial sau 100%. Acolo unde solariile au căzut cu totul, cultura a fost 100% distrusă, unde am avut doar terenuri inundate cu apă, acolo cultura îşi poate reveni”, a declarat pentru AGERPRES directorul DAJ Buzău, Cosmin Florea.

- articolul continuă mai jos -

Pe lângă sectorul legumicol, fenomenele meteo au afectat și culturile de cereale. Potrivit reprezentanților Direcției Agricole, orzul a fost una dintre cele mai lovite culturi, după ce rafalele puternice de vânt au culcat plantele la pământ.

„În afara problemelor sesizate de legumicultori, au mai fost probleme sesizate de fermierii care cultivă cereale. Din pricina vijeliei, mai ales cultura de orz a fost pusă la pământ. În proporţie de 40-50%, orzul a fost afectat”, a precizat Cosmin Florea.

Evaluările în teren au fost realizate de comisii formate din reprezentanți ai administrațiilor locale și specialiști ai DAJ Buzău. După finalizarea centralizării datelor, situația va fi transmisă Ministerului Agriculturii, care va decide eventualele măsuri de sprijin pentru producătorii afectați.

„Noi facem aceste evaluări, centralizările le trimitem la minister şi, în funcţie de gravitate, de situaţia de la nivel naţional, se vor lua anumite măsuri, dar care nu depind de noi”, a mai spus directorul DAJ Buzău.

Pentru legumicultorii din Glodeanu-Sărat, noile pagube vin după un început de an dificil. În primele luni ale anului, numeroase solarii au fost afectate de ninsorile abundente, structurile cedând sub greutatea zăpezii. Astfel, pentru unii producători, furtunile din iunie reprezintă al doilea episod major de pierderi din acest an.