Exporturile de ovine și caprine rămân blocate până la finalul lui 2026 / Tanczos Barna critică decizia Comisiei Europene

18 iun. 2026, Articole / Reportaje
Exporturile de ovine și caprine rămân blocate până la finalul lui 2026 / Tanczos Barna critică decizia Comisiei Europene
FOTO: Dreamstime/Raúl Rodríguez Arias
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Comisia Europeană a prelungit până la 31 decembrie 2026 interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe și a menținut restricțiile deja existente pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, consideră măsura disproporționată în raport cu situația epidemiologică și avertizează asupra impactului economic asupra fermierilor, potrivit Agerpres.

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