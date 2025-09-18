Unii dintre noi suntem deja obișnuiți cu micul dejun construit în jurul fulgilor de ovăz amestecați cu diferite tipuri de semințe și iaurt, lăsați peste noapte să se hidrateze. Un mic dejun practic care se prepară singur. Putem folosi acest principiu și varia ingredientele: o variantă mai mult decât interesantă este cea în care amestecăm doar semințe de chia cu iaurt și puțină miere, dar dăm micului dejun aerul unui cheese cake – o bază de biscuiți dedesubt și fructe deasupra.

Ilustrează perfect ideea posesoarea contului Instagram Food Journalista, cantitățile de ingrediente prezentate fiind orientative. Este clasicul preparat pe care fiecare și-l adaptează după gustul și preferințele proprii.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sanja zelenović👩🏼‍🍳 (@food.journalista)

Ingrediente pentru 4 porții de semințe de chia cu iaurt în stil cheese cake

-pentru baza de biscuiți

circa 15 biscuiți simpli (tip digestive sau integrali)

4 linguri de unt topit (sau ulei de cocos)

-pentru budincă

500 g iaurt simplu, fără zahăr

6 linguri semințe de chia

200 ml lapte, merge și vegetal

2 lingurițe de miere sau de sirop de arțar (opțional)

aromă de vanilie (opțional)

-pentru decor

fructe proaspete tăiate în bucăți mici, oricare

nuci măcinate sau migdale sau fulgi de cocos

Mod de preparare