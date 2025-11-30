Această budincă de french toast este ideală pentru mesele cu familia sau prietenii. O poți asambla cu o seară înainte, iar dimineața doar o bagi la cuptor. Se servește caldă, cu sirop de arțar și fructe proaspete, pentru un început de zi plin de răsfăț, promite allrecipes.com.

Ingrediente

300 g pâine albă tip baghetă, tăiată cuburi

• 360 ml lapte

• 4 ouă mari

• 50 g zahăr (2 linguri pentru compoziție, 2 linguri pentru topping)

• 1 praf de sare

• 1 linguriță extract de vanilie

• 1 lingură unt moale

• 1 linguriță scorțișoară măcinată

Mod de preparare

Pregătește toate ingredientele. Preîncălzește cuptorul la 175°C. Unge cu unt o tavă de aproximativ 20 x 20 cm. Așază cuburile de pâine în tavă, într-un strat uniform. Într-un bol încăpător, bate laptele, ouăle, 2 linguri de zahăr, sarea și vanilia până se omogenizează. Toarnă peste pâine și amestecă ușor, astfel încât să se îmbibe toate bucățile. Presară pe deasupra bucățele mici de unt și lasă totul să se odihnească 15 minute. Amestecă restul de 2 linguri de zahăr cu scorțișoara și presară uniform peste budincă. Coace 45–50 de minute, până când mijlocul se întărește, iar suprafața devine aurie și apetisantă.

Se servește imediat, preferabil cu sirop de arțar și fructe de pădure. Un preparat simplu, dar cu gust bogat, perfect pentru a transforma dimineața într-o sărbătoare.