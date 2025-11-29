Ediția caritabilă organizată de brutăria „Pâine goală”, unde 12 afaceri locale din Cișmigiu se unesc pentru a organiza o cină caritabilă în beneficiul ambulantapentrumonumente. Acest eveniment va avea loc pe data de 3 decembrie, de la ora 19:30, iar fiecare persoană poate participa printr-o donație de minim 100 lei.

„Am fost surprinși că majoritatea știau despre noi… Noi operăm în mare parte în zona rurală și în comunități defavorizate, nu în zone urbane. Mi se pare foarte fain că se caută întoarcerea asta la ce mâncam noi, mai simplu, iar „pâine goală” sună așa a timpuri de la origine, nu sună a ceva sofisticat… Este ca o punte între comunitățile rurale și urbane”, a declarat Veronica Vaida, fondator Ambulanța pentru monumente.

Ea a explicat faptul că, pe durata intervenției de urgență asupra unui monumentului istoric, comunitatea locală gătește pentru meșterii și voluntarii care lucrează. Masa devine astfel un act de recunoștință pentru sprijinul pe care îl primesc pentru salvarea identității lor.