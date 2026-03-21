Ciorba de urzici este o mică minune și în privința vitaminelor pe care le conțin aceste plante de primăvară și dacă ne gândim la gust. Arome de sezon inundă bucătăria și când pregătim de gătit urzicile și cât fierbem ciorba.

Ingrediente pentru ciorba de urzici

Urzici 1 kg;

1 legătură de ceapă verde;

1 legătură de usturoi verde;

1 legătură de leuștean;

1 morcov mare;

1 rădăcină de păstârnac ;

O cănuță de orez;

2 gălbenușuri de ou;

200g iaurt grecesc (sau 100 de g de smântână);

500ml borș proaspăt sau zeamă de lămâie;

2 linguri de ulei de măsline sau un cubuleț de unt.

Preparare

Curăță urzicile de murdărie și frunze, spălă-le în câteva ape.Opărește urzicile în apă clocotită cu sare timp de 2-3 minute. Scoate-le, trece-le prin apă rece (ca să-și păstreze culoarea verde aprins) și toacă-le grosier. Nu arunca apa în care au fiert, o vom folosi ca bază pentru ciorbă, fiind plină de vitamine.

Într-o oală, călește morcovul și păstârnacul în uleiul de măsline sau unt până când morcovul lasă o culoare aurie. Adaugă partea albă de la ceapa și usturoiul verde tăiată rondele. Lasă-le doar un minut-două, cât să devină translucide.

- articolul continuă mai jos -

Toarnă peste legume 2 litri din apa în care au fost opărite urzicile. Când dă în clocot, adaugă orezul. Lasă să fiarbă aproximativ 12-15 minute, până când orezul și rădăcinoasele sunt gătite.

Adaugă urzicile tocate și partea verde de la ceapa verde. Toarnă borșul (fiert separat în prealabil) sau zeama de lămâie. Mai lasă să dea un clocot.

Într-un bol, bate cele două gălbenușuri cu iaurtul sau smântâna. Ia un polonic de zeamă fierbinte din oală și toarnă-l peste dressing, amestecând continuu. Adaugă câte un polonic, până când compoziția este caldă spre fierbinte, apoi toarnă tot amestecul în oală. Dacă vrei „zdrențe” vizibile, toarnă amestecul în fir subțire și amestecă ușor cu o furculiță.

Oprește focul imediat. Adaugă leușteanul tocat foarte mărunt și acoperă oala cu un capac pentru 10 minute.

Dacă vrei să fie de post nu pune smântână și ou, nici unt.

Servire

Se servește fierbinte, (dacă e de post merge și rece), eventual cu un ardei iute alături și o felie de mămăligă.

Poftă bună!