Compania Moara Cibin, parte a grupului Boromir, are nevoie de aproximativ 1.800 de angajați la nivel național, dintre care circa 400 doar în zona Sibiu, potrivit reprezentantului companiei, Mircea Ureche. Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul unui eveniment dedicat elevilor și studenților interesați de o carieră în industria alimentară, transmite Agerpres.

„O să vă dau câteva sfaturi generale. În primul rând trebuie să aveţi mare încredere în voi. Este de bază încrederea. (…) Plecaţi din start cu încrederea pe care trebuie să o aveţi în voi. Noi, la Sibiu, avem nevoie, atenţie, avem nevoie, nu că asigurăm locuri de muncă, nu că angajăm, avem nevoie de aproximativ 400 de oameni. În toată ţara avem nevoie de 1.800 de oameni. Să nu vă speriaţi că nu este un loc sub soare absolut pentru oricare dintre voi. (…) Încercaţi să valorificaţi oportunităţile”, le-a spus tinerilor Mircea Ureche.

Mesajul său a fost susținut și de Daniela Cîmpean, precum și de Ciprian Ștefan, care au încurajat alegerea unor cariere în agricultură și industria alimentară, descrise ca domenii cu perspectivă stabilă de dezvoltare.

Declarațiile au fost făcute în fața a sute de elevi prezenți la evenimentul EDU-LAB-FARM, organizat de Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului. Programul se desfășoară între 30 martie și 3 aprilie, la Ferma Didactică și de Cercetare din localitatea Rusciori.

Potrivit prodecanului facultății, Anca Tulbure, peste 800 de liceeni participă, pe parcursul celor cinci zile, la 145 de ateliere tematice dedicate domeniului agroalimentar.