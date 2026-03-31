Criză de personal în industria alimentară Grupul Boromir are 1.800 de posturi libere

31 mart. 2026, Retail
Compania Moara Cibin, parte a grupului Boromir, are nevoie de aproximativ 1.800 de angajați la nivel național, dintre care circa 400 doar în zona Sibiu, potrivit reprezentantului companiei, Mircea Ureche. Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul unui eveniment dedicat elevilor și studenților interesați de o carieră în industria alimentară, transmite Agerpres.

„O să vă dau câteva sfaturi generale. În primul rând trebuie să aveţi mare încredere în voi. Este de bază încrederea. (…) Plecaţi din start cu încrederea pe care trebuie să o aveţi în voi. Noi, la Sibiu, avem nevoie, atenţie, avem nevoie, nu că asigurăm locuri de muncă, nu că angajăm, avem nevoie de aproximativ 400 de oameni. În toată ţara avem nevoie de 1.800 de oameni. Să nu vă speriaţi că nu este un loc sub soare absolut pentru oricare dintre voi. (…) Încercaţi să valorificaţi oportunităţile”, le-a spus tinerilor Mircea Ureche.

Mesajul său a fost susținut și de Daniela Cîmpean, precum și de Ciprian Ștefan, care au încurajat alegerea unor cariere în agricultură și industria alimentară, descrise ca domenii cu perspectivă stabilă de dezvoltare.

Declarațiile au fost făcute în fața a sute de elevi prezenți la evenimentul EDU-LAB-FARM, organizat de Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului. Programul se desfășoară între 30 martie și 3 aprilie, la Ferma Didactică și de Cercetare din localitatea Rusciori.

Potrivit prodecanului facultății, Anca Tulbure, peste 800 de liceeni participă, pe parcursul celor cinci zile, la 145 de ateliere tematice dedicate domeniului agroalimentar.

Pe aceeași temă

Retail
27 mart.
De la pompă la raft | Criza carburanților scumpește verdețurile din piețe și supermerketuri / Legumicultor: „Înainte vindeam cu 2.2 lei legătura. Azi 3 lei este oferta noastră”
De la pompă la raft | Criza carburanților scumpește verdețurile din piețe și supermerketuri / Legumicultor: „Înainte vindeam cu 2.2 lei legătura. Azi 3 lei este oferta noastră”
Retail
26 mart.
ANSVSA intensifică controalele înainte de Paște și avertizează: cumpărați alimente doar din surse autorizate
ANSVSA intensifică controalele înainte de Paște și avertizează: cumpărați alimente doar din surse autorizate
Retail
25 mart.
ANALIZĂ | Gofrele, unul dintre cele mai comandate deserturi din România. Bucureștiul este orașul cu cele mai multe comenzi de waffles din Balcani
ANALIZĂ | Gofrele, unul dintre cele mai comandate deserturi din România. Bucureștiul este orașul cu cele mai multe comenzi de waffles din Balcani
Retail
25 mart.
Cel mai cunoscut lanț de simigerii din București anunță că reduce prețul la covrigi: „Covrigul nu e un lux și nici n-ar trebui să devină unul”
Cel mai cunoscut lanț de simigerii din București anunță că reduce prețul la covrigi: „Covrigul nu e un lux și nici n-ar trebui să devină unul”
Retail
24 mart.
Estimare: Prețurile alimentelor ar putea crește cu 10-15% într-o lună. Presiunea vine din tot lanțul, nu doar din transport
Estimare: Prețurile alimentelor ar putea crește cu 10-15% într-o lună. Presiunea vine din tot lanțul, nu doar din transport