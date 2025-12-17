Nu e chiar povestea cu Julia Roberts și Hugh Grant, dar nici mult nu lipsește. Și e tot în Notting Hill, faimosul cartier rafinat din centrul Londrei, și tot cu oameni care se îndrăgostesc pe loc, și cu cărți. Doi oameni care s-au cunoscut într-o librărie au reușit în final să preia afacerea când vechea proprietară a ieșit la pensie și să ducă mai departe povestea Books for Cooks , singura librărie din lume unde se vând exclusiv cărți de bucătărie. Și unde se testează rețete din cărțile expuse pe rafturi. O formulă unică în lume.

Books for Cooks este deținută și administrată de Eric Treuillé și soția sa, Rose, care s-au cunoscut chiar în librărie. Rose lucra acolo pe când librăria avea o altă proprietăreasă în vârstă, Heidi Lascelles, care deschisesese librăria în 1983. Eric a intrat ca și client și s-a îndrăgostit pe loc de Rose. Ulterior, împreună fiind, au cumpărat librăria când proprietara a ieșit la pensie.

Mâncare pentru prieteni la prețuri prietenoase

Înăuntru există și o bucătărie și câteva mese cu scaune de bistro, printre rafturile cu cărți, unde se servesc rețetele pe care Eric le testează în bucătărie. O formulă unică în lume. De patru ori pe săptămână, echipa testează rețete din cărțile de bucate expuse la vânzare, alese la libera inspirație și în funcție de sezon, și servește prânzul clienților.

Meniul are mereu 3 feluri, în schimbul a 10 lire sterline, dar fără posibilitatea de a rezerva. Un aperitiv/ apetizer, un fel principal și un desert. Stai la rând și dacă te nimerești printre norocoși prinzi un loc și devii unul dintre cei care testează. Iar dacă nu, revii data viitoare. Nu sunt disponibile variante pentru diete speciale, ci doar ceeea ce se gătește la moment, pentru că nu este un restaurant propriu-zis, e un fel de bucătărie pentru prieteni.

Iar librăria în sine este ca un vis devenit realitate pentru iubitorii de gastronomie, cu rafturi pline de toate tipurile de cărți de gastronomie imaginabile, aranjate pe țări într-o parte și pe teme în cealaltă. Sunt expuse la vânzare peste 8000 de titluri. Și, nelipsit de importanță, sunt foarte puțin luate în considerare cărțile de autori supermediatizați și pe val într-un anumit moment, fiind preferate cărțile de substanță și care rezistă la proba timpului (long seller, in limbaj de librar).

Cum funcționează spațiul librărie-bucătărie?

Eric spune că atunci când vede coada de oameni care așteaptă să mănânec, ei bine, acel moment al zilei devine momentul său preferat. Există și un ritm săptămânal: marțea, meniul este vegetarian, vineri sunt mereu în program preparate cu pește, iar în celelalte zile „orice este posibil”. Poți avea surpriza să găsești prăjituri, budinci sau alte deserturi interesante și noi, sau te poți trezi în fața unui prânz literar sau cinematografic, cu preparate inspirate de cărți sau filme.

Din când în când, librăria organizează și lansări de cărți în prezența autorilor, care se încheie, inevitabil, cu ateliere de gătit în care sunt testate rețetele cu contribuția benevolă a oricui vrea să se implice în proces.

Atmosfera locului face parte din experiență la fel de mult ca mâncarea, cu mese comune care aduc laolaltă localnici și turiști. Iar toată lumea este bucuroasă să discute despre mâncare, or asta, alături de mâncarea bună și ieftină, face din acest loc unul special. Și care face ca acest spațiu cu câteva decenii de viață în urmă să reziste asaltului trendurilor, trendingului, influencerilor și influențelor. Un fel de spațiu al esențelor, care te face să simți că lumea stă puțin în loc și are răbdare.