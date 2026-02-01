Pentru mulți bucătari amatori, un blender vertical – blender de mână sau „immersion blender” – este un gadget banal ce stă adesea uitat într-un sertar. Însă pentru chef-ul și autoarea de best-sellere Samin Nosrat, acest aparat a devenit unul dintre cele mai utile instrumente din bucătărie, scrie CNN. În cartea ei recentă „Good Things”, dedicată ritualurilor culinare și rețetelor care aduc bucurie la masă, Nosrat include blenderul vertical în lista de echipamente „neexpectat esențiale”. Practic, cel mai mare avantaj pe care îl are este acela că îl poți folosi cu ușurință direct în vasul de gătit și e foarte ușor manevrabil, perfect pentru gătirea cotidiană.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Spre deosebire de blendrele tradiționale de tejghea, acesta se poate introduce direct în oală sau castron pentru a mixa ingredientele, fără a fi nevoie de transferuri sau vase suplimentare. Pentru Nosrat, acest lucru a fost o revelație. Când lucra la o supă cremă de dovleac, a realizat că poate obține o textură fină fără a folosi un blender mare de tip „countertop”, evitând vărsarea sau stropii pe haine și pe pereți.

Unul dintre beneficiile evidente este eficiența. Blenderul vertical permite să pasezi supe și sosuri direct în oală, economisind timp și reducând numărul vaselor de spălat. Este ideal și pentru emulsii rapide – de exemplu pentru maioneză sau dressinguri de salată – într-un borcan sau recipient îngust, unde ingredientele rămân aproape de lama blenderului și se mixează uniform în mai puțin decât ai bate cu telul.

Un instrument adaptat vieții moderne

Pe lângă comoditate, blenderul vertical este versatil. În afară de supe și maioneze, îl poți folosi și pentru smoothie-uri, piureuri de legume, sosuri, hummus sau chiar pentru a omogeniza ingrediente pentru clătite sau aluaturi moi. Capacitatea de a funcționa direct în vasul în care gătești face din blenderul vertical un aliat ideal pentru gătitul zilnic, mai ales când spațiul pe tejghea este limitat sau nu vrei să transvazezi mâncare fierbinte.

Nosrat însă subliniază și un aspect psihologic al folosirii acestui instrument: el simplifică procesul de gătit și îi încurajează pe oameni să intre în bucătărie. Eliminând frica de stropi sau de curățenia ulterioară, blenderul vertical îi ajută pe amatori să experimenteze cu texturi și preparate pe care altfel le-ar vedea ca fiind prea complicate.

Ce model să alegi

Partea și mai bună este aceea că nu e nevoie să cunmperi cel mai scump aparat. Orice blender vertical cu putere bună poate face treaba – ideea este să îl integrezi în rutina zilnică de gătit și să profiți de flexibilitatea sa.

Ghid de cumpărare: cum alegi cel mai bun blender

Puterea motorului

Un motor mai puternic face diferența în performanța blenderului vertical:

≥ 200 W – suficient pentru supe, sosuri și piureuri ușoare.

≥ 300 W – mai bun pentru ingrediente mai dense, smoothie-uri cu gheață sau unt de nuci.

≥ 400 W – ideal dacă vrei un aparat versatil care să facă față la tot.

Tipul lamei și materialul

Lamele din oțel inoxidabil sunt standardul de aur: rămân ascuțite, nu ruginesc și taie uniform. Unele modele vin cu lame detașabile pentru curățare mai ușoară.

Accesorii utile

Câteva accesorii pot transforma un blender vertical simplu într-un mic laborator de gătit:

Vas de măsurare cu capac – excelent pentru sosuri și dressinguri.

Mini-tocător – pentru nuci, usturoi sau ierburi aromatice.

Paddles și pene suplimentare – pentru texturi diferite sau amestecuri mai fine.

Stand sau suport magnetic – pentru depozitare organizată.

Ergonomie și greutate

Blenderul trebuie să stea confortabil în mână. Modelele ergonomice reduc oboseala la preparate mai lungi, mai ales când gătești supe sau piureuri mari. Unele au nevoie să menții butonul apăsat în timp ce folosești aparatul, ceea ce dă un ușor disconfort. Caută un aparat care are buton on/off ce nu trebie menținut apăsat în timul utilizării.

Calitatea construcției și garanția

Optează pentru branduri cu reputație bună și garanție minimă de 1 an. Unele vin cu garanții extinse pentru motor sau accesorii, ceea ce merită dacă îl folosești frecvent.

Sfaturi practice de utilizare în bucătărie

Supă perfectă direct în oală

După ce fierbi supa de legume sau de pui, scoate vasul de pe foc și introdu blenderul vertical direct. Mișcă ușor de jos în sus și dintr-o parte în alta până obții consistența dorită. Nu mai trebuie să transferi într-un blender mare sau să te murdărești.

Sosuri rapide și fine

Pentru sosuri de roșii sau sosuri cremoase, poți pasa ingredientele direct în vas. Adaugă uleiul treptat pentru emulsie perfectă într-un sos de maioneză sau dressing.

Smoothie-uri și piureuri

Deși nu la fel de puternic ca blenderul clasic, un blender vertical bun poate face smoothie-uri fine dacă ingredientele sunt tăiate în bucăți mici și adaugi puțin lichid la început.

Curățare simplă

După gătit, pune vasul blenderului sub jet de apă și pornește-l câteva secunde pentru a îndepărta resturile. Apoi descarcă și șterge cu un burete moale.

Mituri și realitate despre blenderul vertical

„Blenderul vertical nu este suficient pentru gheață sau nuci.”

Este adevărat pentru modelele de bază, dar cele cu motoare mai puternice și lame de calitate pot zdrobi gheață fin sau pot procesa nuci măcinate pentru unturi.

„Blenderul vertical e doar pentru supe.”

Deloc! Poate fi folosit la sosuri, piureuri, smoothie-uri, dressinguri, creme sau chiar la amestecuri pentru clătite și brioșe.

Blenderul vertical merită locul de cinste în bucătărie pentru comoditatea, versatilitatea și rapiditatea de care dă dovadă. Pe lângă faptul că reduce timpul de gătit și numărul vaselor de curățat, îți permite să experimentezi fără teama de murdărie sau de stropi. Este un instrument ideal pentru cei care gătesc frecvent supe, sosuri sau preparate ce necesită o textură fină – dar și pentru cei care vor pur și simplu „comfort food fără efort”.