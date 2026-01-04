Industria băuturilor energizante trece printr-o transformare accelerată, pe fondul interesului tot mai mare al consumatorilor pentru produse care susțin un stil de viață sănătos. Variantele fără zahăr cunosc o creștere rapidă, iar generațiile tinere sunt principalul motor al acestei schimbări, care redesenează categoria într-un ritm alert. Tony Guilfoyle, Chief Commercial Officer la Celsius Energy Drinks, afirmă, pentru publicația FoodBev, că produsele sugar-free nu doar că stimulează creșterea pieței și inovația, ci semnalează și o mișcare mai amplă către băuturi funcționale mai sănătoase, adaptate nevoilor actuale ale consumatorilor atenți la sănătate.

Pe măsură ce competiția devine tot mai intensă, brandurile care reușesc să valorifice această tendință în creștere au cele mai mari șanse să câștige loialitate pe termen lung, în special din partea generațiilor-cheie Gen Z și Millennials.

Sănătatea și starea de bine, factori decisivi în alegerile consumatorilor

După pandemie, comportamentele de consum continuă să evolueze, iar interesul pentru fitness și wellness se reflectă tot mai clar în alegerile alimentare. Consumatorii se orientează către produse funcționale care să le susțină obiectivele de sănătate, ceea ce alimentează popularitatea băuturilor energizante ready-to-drink, principalul motor de creștere al întregii piețe de băuturi gata de consum. Tendința nu dă semne de încetinire.

Economia globală a wellness-ului a ajuns la 6,3 trilioane de dolari și este estimată să crească anual cu aproximativ 7,3%, putând atinge aproape 9 trilioane de dolari până în 2028. Doar în Statele Unite, 84% dintre consumatori consideră sănătatea o prioritate zilnică și caută produse care să se potrivească stilului lor de viață, iar 47% intenționează să își reducă aportul de zahăr în anul următor.

Generațiile tinere sunt principalul catalizator al acestei creșteri. Deși Gen Z și Millennials reprezintă puțin peste 36% din populația adultă a SUA, ele generează peste 41% din cheltuielile anuale pentru wellness. În plus, Gen Z consumă mai puțin alcool comparativ cu alte generații sau îl evită complet, un semnal clar că tinerii redefiniesc semnificația conceptului de sănătate și stare de bine.

Presiunea reglementărilor accelerează schimbarea

Dincolo de preferințele consumatorilor, și autoritățile contribuie la schimbare. În Marea Britanie, taxa pe băuturile răcoritoare, introdusă în 2018, a dus la eliminarea a peste 45.000 de tone de zahăr din băuturi, prin reformulări. Restricțiile prevăzute de Health and Care Act din 2022 ar putea limita publicitatea produselor HFSS (bogate în grăsimi, zahăr și sare) la TV înainte de ora 21:00 și ar putea interzice complet promovarea acestora în mediul digital. Franța se află, la rândul ei, în proces de majorare a taxelor pe zahăr, măsuri care ar putea include și îndulcitorii artificiali.

La nivel global, Organizația Mondială a Sănătății a lansat inițiativa „3 by 35”, care își propune să reducă la jumătate consumul de băuturi zaharoase, alcool și tutun până la finalul anului 2025. Convergența dintre cererea consumatorilor și presiunea reglementărilor subliniază urgența inovației în zona produselor fără zahăr.

Băuturile energizante fără zahăr depășesc variantele clasice

Creșterea spectaculoasă a popularității băuturilor energizante sugar-free a generat peste 70% din avansul pieței din 2022 până în prezent, acestea ajungând să reprezinte aproape jumătate din totalul vânzărilor din magazine. Conform datelor Jefferies, segmentul fără zahăr a estompat granița dintre băuturile energizante și cele funcționale, extinzând oportunitățile de creștere pentru branduri. Vânzările în valoare ale băuturilor energizante fără zahăr au depășit pentru prima dată variantele cu zahăr anul trecut, iar acest segment a fost responsabil pentru 87% din creșterea categoriei în trimestrul al doilea din 2025.

O mare parte din inovația de pe piața americană vine din reformulările fără zahăr. Un exemplu este Alani Nu, al cărui produs Cotton Candy LTO (Limited Time Offer), o variantă sugar-free, s-a numărat printre cele mai bine vândute băuturi energizante. Lansarea a stabilit recorduri în mai multe rețele de retail, atât din perspectiva vânzărilor, cât și a vitezei de rotație și a cotei de piață. În multe cazuri, performanțele au fost de ordinul magnitudinii față de alte produse, iar brandul a câștigat peste 1,2 puncte procentuale cotă de piață la nivel național, menținând ulterior o mare parte din acest avans. Succesul vine în continuarea altor lansări notabile, precum Sherbert Swirl și Watermelon Wave, care au înregistrat, la rândul lor, creșteri spectaculoase.

Ascensiunea băuturilor energizante fără zahăr reprezintă o oportunitate majoră pentru industrie. Millennials și Gen Z iau în calcul sănătatea și starea de bine la fiecare decizie de cumpărare, alimentând cererea pentru băuturi care oferă energie și beneficii funcționale fără efectele negative asociate zahărului. În contextul expansiunii continue a economiei wellness, brandurile agile, care investesc inteligent în inovații sugar-free, sunt cel mai bine poziționate pentru a câștiga loialitatea pe termen lung a acestor consumatori influenți, transformând produsele fără zahăr dintr-un simplu trend într-un adevărat motor de creștere pentru întreaga industrie.