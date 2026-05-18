Analiză/Arabia Saudită devine un gigant regional al lactatelor/ Piața a ajuns la 5,32 milioane de tone/ Efectivul total de vaci de lapte a crescut la 234.000 de capete

Arabia Saudită și-a consolidat poziția de lider al industriei lactatelor în regiunea Golfului, după ce piața internă a produselor lactate a atins 5,32 milioane de tone echivalent lapte, potrivit datelor publicate de Dairy Intelligence Agency (DIA). Evoluția spectaculoasă transformă regatul într-unul dintre cele mai puternice centre agroalimentare din Orientul Mijlociu și într-un actor important pe piața regională a exporturilor de lactate.

În mai puțin de trei decenii, industria saudită a laptelui a trecut printr-o dezvoltare accelerată, considerată de analiști drept una dintre cele mai rapide modernizări agroindustriale la nivel global.

Producția de lapte s-a multiplicat de peste șase ori

Datele DIA arată că producția de lapte crud a crescut de la 460.000 de tone în 1996 la 2,82 milioane de tone în 2024, cu o rată anuală medie de creștere de aproape 6,7%.

Totodată, consumul intern s-a extins puternic, piața devenind comparabilă ca volum cu cele din unele state europene dezvoltate.

Consumul de produse lactate pe cap de locuitor a urcat de la 76,5 kg în 2009 la aproape 160 kg în 2023, apropiindu-se de media europeană.

Randamentele medii depășesc 12 tone de lapte pe vacă anual

Modelul industrial adoptat de Arabia Saudită se bazează pe ferme de mari dimensiuni și pe un nivel foarte ridicat de tehnologie și eficiență.

Randamentele medii depășesc 12 tone de lapte pe vacă anual, ceea ce reprezintă un nivel superior față de media din Uniunea Europeană (aproximativ 8 tone), Statele Unite (circa 10,5 tone), Rusia (aproximativ 7 tone).

Efectivul total de vaci de lapte a ajuns la 234.000 de capete, iar dimensiunea medie a fermelor a crescut spectaculos, de la 1.179 capete în 1996 la peste 7.400 capete în 2022, potrivit dairynewstoday

Almarai domină industria regională

Sectorul este controlat aproape integral de câțiva mari operatori industriali.

Cel mai important jucător este Almarai, care administrează aproximativ 179.000 de vaci Holstein în șapte ferme și produce anual circa 1,5 milioane de tone de lapte.

Alți mari procesatori sunt:

NADEC, cu 75.000 de vaci și o capacitate de procesare de peste 1.500 tone de lapte pe zi;

Al Safi Danone, cu aproximativ 37.000 de vaci și o producție anuală de 220.000 de tone.

La nivel financiar, Almarai a raportat pentru 2024 venituri de aproape 5,6 miliarde de dolari și un profit net de peste 2,3 miliarde de riali saudiți.

Arabia Saudită, principal exportator de lactate din Golf

Regatul a devenit principalul exportator regional de produse lactate lichide și fermentate.

În 2024, exporturile de lapte de consum au ajuns la 372.000 de tone, în timp ce importurile au fost de doar 22.700 tone.

Principalele piețe de destinație sunt: Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Bahrain, Iordania, Irak, Oman.

Segmentul produselor fermentate și al iaurtului este și mai dominant: Arabia Saudită a exportat 123.000 de tone și a importat doar 500 de tone.

Exporturile de unt și grăsimi lactate au crescut cu 440% în ultimul deceniu, iar livrările de brânzeturi procesate și lapte praf continuă să se extindă către statele din Golf, Levant și Africa de Nord.

Arabia Saudită importă materii prime concentrate și exportă produse procesate

Specialiștii DIA consideră că Arabia Saudită aplică în industria alimentară un model similar rafinării petroliere: importă materii prime concentrate și exportă produse procesate cu valoare adăugată ridicată.

Noua Zeelandă furnizează cea mai mare parte a laptelui praf integral și a untului importat, iar India este un furnizor important de ghee și grăsimi lactate.

Poziția geografică strategică și infrastructura portuară din Golful Persic și Marea Roșie permit regatului să funcționeze ca hub logistic regional pentru aprovizionarea alimentară.

„Vision 2030” accelerează dezvoltarea sectorului

Industria lactatelor este inclusă printre prioritățile programului național „Vision 2030”, prin care Arabia Saudită încearcă să-și reducă dependența economică de petrol și să dezvolte sectoare agroalimentare competitive.

Strategia actuală pune accent pe produse cu valoare adăugată ridicată, extindere internațională, procesare avansată, sustenabilitate și eficiență a consumului de apă.

În contextul limitărilor climatice și al deficitului de apă, guvernul saudit a interzis încă din 2018 cultivarea comercială a lucernei pentru conservarea resurselor de apă subterană.

Ca urmare, companiile locale se concentrează pe importul materiilor prime și pe dezvoltarea segmentului de procesare și export.

Tocmai de aceea, evoluția sectorului lactatelor din Arabia Saudită este considerată de analiști un exemplu de dezvoltare agroindustrială într-un mediu climatic extrem de dificil.