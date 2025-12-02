Răzvan Pele a câștigat titlul de „Cel mai bun barista” la cea de-a treia ediție a competiției Lavazza Barista Challenge – Etapa Națională 2025/2026, organizată pe 27 noiembrie, la Complex Herăstrău Hotel din București. El va reprezenta România la finala internațională din 2026, programată la Torino, conform unui comunicat remis G4Food.

Competiția, organizată de Lavazza, a reunit 11 bariști care și-au prezentat rețetele originale în cadrul secțiunii Barista Signature, toate având la bază sortimentul Lavazza Tales of Italy – Trastevere, un blend inspirat de farmecul Italiei.

Participanții au fost evaluați de un juriu format din experți ai industriei cafelei, structurat în două segmente:

Juriul Senzorial – Paul Ungureanu (Founder & Co-Owner Boiler Coffee Shop), Maria Navloiu (Coffee Ambassador Lavazza România) și Răzvan Burlacu (Entrepreneur, Certified Arabica Q Grader CQI & SCA Coffee, development DropShop),

Juriul Tehnic – Bogdan Andrei (Founder & Owner Cuppino, multiplu câștigător al competițiilor SCA) și Eduard Oancea (Head of Judges & Barista Trainer Lavazza România).

Evaluarea s-a făcut pe baza unui punctaj riguros, ce a luat în calcul precizia tehnică, profilul aromatic, organizarea, prezentarea și impactul creativ.

Rețeta câștigătoare: „The Pioneer”

Băutura creată de Răzvan Pele, „The Pioneer”, s-a remarcat prin concept și complexitatea aromatică. Inspirată din copilărie și din ingredientele naturii, rețeta a combinat sirop de castane, cordial de porumb, ceai afumat și reducție de zmeură, integrate în profilul blendului Tales of Italy – Trastevere. Juriul a apreciat echilibrul tehnic, corpolența băuturii și postgustul distinct, accentuat de notele fructate ale zmeurei.

Pele va concura la Torino alături de barista din țări precum Polonia, Emiratele Arabe Unite, Bulgaria și Grecia.

„Pentru al treilea an consecutiv, am fost impresionați de creativitatea, inovația și pasiunea baristilor români. Lavazza Barista Challenge este mai mult decât o competiție, este o celebrare autentică a culturii cafelei și a dedicării față de arta preparării acesteia”, a declarat Dionysis Moustis, Lavazza Capabilities Manager. El a subliniat și rolul blendurilor Lavazza Tales of Italy în stimularea creativității participanților și angajamentul companiei față de comunitatea locală.

Fondată în 1895 la Torino, Lavazza este o companie de familie ajunsă la a patra generație. Grupul deține mărci precum Lavazza, Carte Noire, Merrild și Kicking Horse și are operațiuni în 140 de piețe, cu nouă fabrici în cinci țări și aproximativ 5.500 de angajați.

Cu o cifră de afaceri de peste 3,3 miliarde de euro, brandul este recunoscut pentru inovația continuă, de la crearea primelor blenduri până la espresso-ul băut în spațiu.

Misiunea Lavazza este „Trezirea unei lumi mai bune, în fiecare dimineață”, prin produse de calitate și un angajament constant față de sustenabilitate și responsabilitate socială.