VIDEO | Baba neagră, o prăjitură din Republica Moldova pe care a testat-o premierul României în timpul vizitei din weekend/ Culoarea neagră nu e dată de cacao sau ciocolată, ci de alte ingrediente și mai ales de modul de preparare

„Baba neagră” este un desert emblematic din nordul Republicii Moldova, cunoscut pentru textura aerată, poroasă, și gustul său delicat, ce aduce aminte de o budincă caramelizată. Deși numele poate sugera utilizarea unor ingrediente precum cacao sau ciocolată, realitatea este mult mai fascinantă: culoarea sa intensă este rezultatul reacției chimice dintre bicarbonatul de sodiu și laptele acru (sau chefir), în timpul coacerii lente.

Prăjitura are o istorie veche și bogată. Primele mențiuni apar în „Carte de bucate boierești”, publicată la Iași în 1841, unde sunt descrise variante similare precum Babe fără lapte și Babe opărite. De obicei pregătită la cuptoare pe lemne după coacerea pâinii, baba neagră și-a câștigat un loc de cinste la mesele festive – nunți, botezuri sau sărbători de familie. În zone precum Soroca, Drochia, Șoldănești – desertul este încă perceput ca un simbol ospitalității și al generozității.

Din rețetele bunicii în bucătăriile contemporane

Povestea desertului este păstrată de multe femei care prepară în propriile bucătării rețete de familie, dar a fost readusă în actualitate de o tânără moldoveancă, Mariana Zabrian, care, în timpul sarcinii, a căutat gustul copilăriei și l-a regăsit într-o scrisoare veche de familie. Astăzi, prăjitura revine în atenția publicului și a fost oferită și premierului României, Ilie Bolojan, în cursul vizitei sale recente în Republica Moldova.

De ce este un preparat fascinant – mai mult alchimie decât bucătărie

Ceea ce face baba neagră atât de specială nu este doar gustul, ci întreaga metodă – coacerea îndelungată, la temperaturi variabile, în vase acoperite cu folie de aluminiu, pentru a conserva umiditatea. În acest timp, bicarbonatul reacționează cu produsele lactate acide, generând bule care conferă textura spongioasă și culoarea caracteristică – nimic de-a face cu cacao sau coloranți.

Rețeta tradițională de baba neagră

Ingrediente

10 ouă

Un praf de sare

350 g făină

1,5 linguri bicarbonat de sodiu

25 ml vodcă

500 ml lapte

300 g zahăr

200 ml ulei

250 ml chefir

15 g unt.

Preparare

Se sparg ouăle într-un bol încăpător și se bat spumă cu un praf de sare, cu ajutorul unui mixer. Se adaugă treptat zahărul și după aproximativ 3-4 minute se lasă compoziția deoparte. Trebuie să ne mișcăm repede cu restul preparatului, astfel încât ouăle bătute să nu se lase.

Se cerne făina într-un alt bol, se adaugă bicarbonatul de sodiu, vodca, uleiul și chefirul. Se amestecă bine și se adaugă treptat laptele. Trebuie să rezulte o compoziție lichidă și fără cocoloașe.

Peste această compoziție se adaugă amestecul de ouă cu zahăr și se amestecă încet, până la omogenizare.

Se unge un vas de fontă cu unt și se tapetează cu făină, după care se adaugă în el compoziția de prăjitură. În acest stadiu compoziția este alb-gălbuie de la ouă. Pe parcursul coacerii, ea se va schimba la culoare, devenind la final maro închis.

Se pune capacul la oală și se dă prăjitura la cuptor astfel: primele 2 ore la 200°C, iar apoi următoarele 2 ore la 100°C. În acest timp nu se deschide deloc ușa cuptorului. Se recomandă ca după terminarea timpului de coacere să stea peste noapte la fel, fără să ridicăm capacul, și să o tăiem abia a doua zi.

A doua zi, se desprinde cu ajutorul unui cuțit sau al unei palete de silicon de marginea vasului și se răstoarnă invers pe o farfurie sau un platou. Se taie în bucăți și se servește.

