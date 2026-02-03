Iată cum prepari, rapid și simplu, un mic dejun complet cu proteine, grăsimi sănătoase, carbohidrați și legume proaspete. Adică, o tartină cu avocado cu ouă, ceapă și roșii.

Ingrediente pentru tartina cu avocado, ouă, ceapă și roșii

3 ouă

2 roșii

2 avocado

3-4 fire de ceapă verde (doar partea albă) sau jumătate de ceapă tăiată fin

Sare și piper proaspăt măcinat.

Pentru dressing

2 lingură de suc proaspăt de lămâie

1 lingură de ulei de măsline extravirgin

Coriandru proaspăt tocat

1 lingură de maioneză (opțional)

Sare și piper.

Preparare

Fierbeți ouăle tari (10 minute din momentul începerii fierberii). Scurgeți apa fierbinte și lăsați ouăle în apă foarte rece și gheață. După ce s-au răcit complet, curățați ouăle de coajă și tăiați-le mărunt. Păstrați un ou tăiat în sferturi pentru decor.

Tăiați avocado îb 2 jumătăți, scoateți sâmburele și pulpa de pe coajă. Presați cu o furculiță.

Tăiați ceapa verde în rondele subțiri, partea albă, sau ceapa foarte mărunt.

Tocați roșiile mărunt.

Într-un bol, amestecați sucul de lămâie, maioneza (dacă folosiți) și uleiul de măsline.

Adăugați coriandrul tocat fin, sare și piper. Amestecați bine până obțineți un dressing omogen și cremos.

Servire

Într-un bol de salată, amestecați avocado cu ceapa, ouăle, roșiile.

Turnați dressingul peste ele și amestecați din nou, ușor, asigurându-vă că sunt bine omogenizate.

Puneți pe o felie de pâine sau crackeri. Adăugați bucățile de ou fiert deasupra pentru decor.

Poftă bună!