Producătorii și distribuitorii de băuturi spirtoase semnalează o creștere a comerțului ilicit cu alcool, în contextul apropierii Paștelui și al majorării accizelor. Potrivit unui comunicat al Spirits România, citat de Agerpres, consumul ridicat din această perioadă favorizează vânzarea produselor contrafăcute sau fără proveniență legală.

Un sondaj realizat în decembrie 2025 la solicitarea asociației arată că aproximativ 90% dintre români urmăresc promoțiile în perioada sărbătorilor, iar o parte dintre aceștia percep alcoolul fără origine clară ca pe o variantă mai ieftină. În același timp, doar 8% dintre respondenți spun că acordă prioritate provenienței sigure a produselor, iar 40% verifică rar sau deloc etichetele oficiale.

„Piaţa neagră a alcoolului proliferează în perioadele de consum ridicat, cum este perioada sărbătorilor. Anul acesta, însă, discutăm despre o situaţie cu atât mai periculoasă cu cât, faţă de 2024, consumatorii plătesc 4,13 lei în extra taxe pentru fiecare sticlă de băutură spirtoasă de 700 ml, o creştere de 26% în doar 12 luni”, a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România.

Datele din industrie indică o extindere semnificativă a pieței nefiscalizate. Un studiu Roland Berger, publicat în octombrie 2025, estima că între 30% și 40% din consumul de băuturi spirtoase din România nu este taxat, fiind legat de producția ilegală, contrabandă sau contrafaceri. Pierderile anuale sunt evaluate între 45 și 65 de milioane de euro.

Reprezentanții industriei susțin că, deși statul colectează circa două treimi din taxele totale aplicate alcoolului din sectorul spirtoaselor, nu există suficiente resurse alocate pentru combaterea pieței negre.

„Statul încasează aproximativ două treimi din totalul taxelor pe alcool din sectorul spirtoaselor, dar nu alocă resurse pentru combaterea pieţei negre care devastează şi industria, şi consumatorii. În absenţa unei acţiuni publice consecvente, golul lăsat de autorităţi este acoperit, an după an, chiar de producătorii legali care finanţează, din fonduri proprii, campanii de educare şi conştientizare. Acestea, însă, nu pot înlocui responsabilitatea şi rolul ce revin statului”, a adăugat Rădulescu.

În 2025, volumul de alcool accizat a scăzut cu 7% față de anul anterior în cazul băuturilor spirtoase, echivalentul a aproape 7 milioane de sticle de 700 ml. Această reducere a dus la venituri bugetare mai mici cu aproximativ 154 de milioane de lei față de nivelul estimat de industrie.

Spirits România este o asociație patronală înființată în 2013, care reunește principalii producători și importatori de băuturi spirtoase. Organizația promovează un cadru fiscal stabil și programe de informare privind consumul responsabil. Membrii săi exportă produse în peste 30 de țări și sunt afiliați la SpiritsEurope, organizația europeană a industriei alcoolului.