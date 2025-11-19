Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că aplicarea amenajamentelor pastorale va fi obligatorie începând cu 1 ianuarie 2028, fiind prorogat astfel termenul care expira la sfârşitul acestui an, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Proiectul prevede şi înfiinţarea unui Registru electronic pentru monitorizarea regimului pajiştilor.

S-au înregistrat 110 voturi “pentru”, unul “împotrivă” şi patru abţineri.

Propunerea legislativă modifică în acest sens art. II din Legea nr. 32/2025 pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

„Aplicarea amenajamentelor pastorale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 este obligatorie începând cu 1 ianuarie 2028″, prevede actul normativ.

De asemenea, proiectul prevede şi înfiinţarea unui Registru electronic pentru monitorizarea regimului de organizare, administrare şi exploatare a pajiştilor, gestionat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Acest registru va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare ale deţinătorului sau utilizatorului pajiştei, inclusiv ID-ul fermierului înregistrat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; forma de proprietate sau deţinere a suprafeţei de pajişte; durata contractului de închiriere sau concesiune, după caz; încărcătura de animale pe hectar de pajişte; datele de identificare a terenului, respectiv suprafaţa şi blocul fizic.

Modelul şi conţinutul registrului electronic, procedura şi instrucţiunile de completare a acestuia se aprobă prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României.

Proiectul mai stabileşte că unităţile administrativ-teritoriale vor avea obligaţia implementării registrului electronic la nivel local, respectiv completarea, actualizarea şi verificarea datelor cuprinse în acesta.

“Persoanele fizice şi juridice care deţin sau utilizează suprafeţe de pajişti vor avea obligaţia să declare, anual, la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia îşi au domiciliul sau sediul social, între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, datele necesare completării registrului electronic”, prevede actul normativ.

Refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor, precum şi nedeclararea datelor la termenele stabilite, vor constitui contravenţii şi se vor sancţiona cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar sau persoanele împuternicite de acesta.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională.