Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 2.170 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, în perioada 24 – 28 noiembrie, şi a dat amenzi de peste 5,45 milioane lei în urma neregulilor constatate, transmite Agerpres.

“În perioada 24.11.2025 – 28.11.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a monitorizat respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor, verificând peste 2.170 de operatori economici din întreaga ţară. Ca urmare a neconformităţilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancţiuni: 1.221 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,45 milioane de lei; 877 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 410.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 370.000 lei şi oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 2 operatori economici”, se arată într-un comunicat al ANPC, remis vineri AGERPRES.

Principalele neconformităţi constatate au fost: comercializarea unor produse textile cu compoziţie fibroasă distinctă faţă de cea declarată în rapoartele de expertiză; deficienţe în ceea ce priveşte informarea aferentă jucăriilor şi instalaţiilor/ornamentelor destinate perioadei festive şi produse fără marcajul CE, marcaj care dovedeşte conformitatea produsului cu normele de siguranţă UE.

De asemenea, inspectorii ANPC au constatat comercializarea unor jucării care prezintă deficienţe de informare privind persoana responsabilă de punerea pe piaţă, precum şi lipsa avertismentelor obligatorii; recipienţi sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii); lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori; lipsa informării corecte, complete şi precise a consumatorilor privind produsele oferite spre comercializare; comercializarea unor produse de origine animală fără elemente de identificare şi caracterizare şi utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de rugină şi impurităţi.