Controale ANAF în Ilfov: Amenzi de peste 100.000 de lei și sute de kilograme de produse perisabile puse sub sechestru

08 apr. 2026, Retail
Foto: Facebook ANAF

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală, împreună cu Autoritatea Vamală Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, au descoperit abateri fiscale și nereguli privind siguranța alimentară la patru societăți din județul Ilfov, active în depozitarea și comercializarea produselor perisabile din import, conform unui mesaj transmis pe Facebook de ANAF.

Acțiunea de control, demarată în această săptămână, a scos la iveală probleme de trasabilitate în cazul a trei firme, care nu puteau prezenta documente de proveniență pentru produsele comercializate. În cazul unei alte societăți, inspectorii au constatat funcționarea în afara cadrului legal: operatorul desfășura activități de depozitare a legumelor și fructelor, deși figura cu activitatea încetată în baza de date a DSVSA Ilfov și avea ca obiect declarat doar intermedierea și vânzarea către retaileri.

Verificările au mai relevat lipsa unor cantități de marfă din depozite, neconcordanțe în relațiile comerciale și în documentele fiscale privind transportul bunurilor, precum și abateri de la legislația referitoare la adaosul comercial.

În urma controalelor, autoritățile au aplicat sancțiuni contravenționale care depășesc 100.000 de lei și au pus sub sechestru peste 700 de kilograme de legume și fructe, pentru efectuarea analizelor de siguranță alimentară. Totodată, cinci camioane încărcate cu marfă au fost sigilate, urmând să fie supuse unor verificări detaliate.

- articolul continuă mai jos -

Inspectorii au ridicat copii ale documentelor vamale și comerciale, precum și ale documentelor de origine, pentru a verifica corectitudinea datelor declarate la import, inclusiv încadrarea tarifară, valoarea în vamă și cantitatea. De asemenea, au fost analizate fișele de stoc și documentele de transport, în corelare cu raportările din sistemul RO e-Transport.

Controalele continuă atât la nivelul societăților verificate, cât și la nivel național, pe principalele rute de transport ale mărfurilor din import și pe traseele interne. Autoritățile urmăresc identificarea unor eventuale practici de fraudă și combaterea evaziunii fiscale, dar și respectarea normelor privind siguranța alimentară, în contextul unei perioade cu consum ridicat de produse perisabile.

În funcție de rezultatele verificărilor, vor fi dispuse măsuri suplimentare. ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, alături de celelalte instituții implicate, atrage atenția asupra obligației respectării legislației și a consecințelor în cazul comercializării de produse neconforme sau al obținerii de avantaje nelegale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

