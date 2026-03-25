După ani de negocieri și runde dificile de discuții, Australia și Uniunea Europeană au semnat marți, la Canberra, un amplu acord de liber schimb, notează rfi.fr. Documentul a fost parafat în prima vizită a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Australia din actualul mandat. Decizia vine într-un moment în care ambele părți încearcă să își reducă dependența de marile puteri economice și să își diversifice piețele de export.

Semnarea acordului vine pe fondul unui climat internațional tot mai tensionat. Atât Uniunea Europeană, cât și Australia resimt incertitudinile generate de războiul din Orientul Mijlociu și încearcă să își reducă vulnerabilitatea în raport cu presiunile comerciale venite dinspre Statele Unite și China. În acest context, acordul început în 2018 a căpătat o miză strategică mult mai mare decât la începutul negocierilor. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Bruxellesul și Canberra au accelerat discuțiile după ce au ajuns la concluzia că trebuie să își reducă expunerea economică față de China și Statele Unite.

În prezent, Uniunea Europeană este al treilea partener comercial bilateral al Australiei și a doua cea mai mare sursă de investiții străine. Companiile europene exportă deja în Australia bunuri în valoare de 37 de miliarde de euro. Dar negocierile nu au fost deloc simple. Două dintre cele mai sensibile subiecte au fost folosirea de către Australia a indicațiilor geografice europene și accesul cărnii australiene pe piața Uniunii Europene. Tocmai acest al doilea punct riscă să provoace cele mai mari tensiuni în Europa.

- articolul continuă mai jos -

Cota de carne, de peste 10 ori mai mare

Potrivit termenilor anunțați, cota de carne de vită australiană permisă pe piața UE va crește de peste zece ori în următorul deceniu, chiar dacă va rămâne sub nivelul cerut de fermierii australieni. Totuși, aplicarea nu va fi imediată în întregime. Doar o treime din cotă va intra în vigoare în primii cinci ani, urmând ca restul să fie aplicat treptat. În plus, Uniunea Europeană va permite și intrarea a 25.000 de tone de carne de oaie și capră australiană provenită de la animale hrănite cu iarbă. Și această componentă va fi introdusă gradual, pe parcursul a șapte ani.

De partea cealaltă, industria europeană speră să câștige pe alte segmente importante. Producătorii europeni de automobile ar urma să beneficieze de creșterea pragului de impozitare a mașinilor de lux australiene pentru vehiculele electrice. Bruxellesul estimează că acest lucru ar putea duce la o creștere cu 50% a exporturilor auto către Australia. O majorare similară este așteptată și în sectorul produselor lactate.

Acordul trebuie încă aprobat de Consiliul European pentru a intra în vigoare. Iar la Bruxelles există deja temerea că va urma un nou val de nemulțumire din partea fermierilor europeni, după reacțiile dure provocate de acordul comercial semnat la mijlocul lunii ianuarie cu țările Mercosur din America Latină.

Reacțiile fermierilor, negative

Primele reacții din partea organizațiilor agricole europene au fost deja negative. Sindicatele din agricultură denunță concesiile făcute de Uniunea Europeană și spun că noul acord se adaugă unei serii de compromisuri care apasă tot mai greu asupra fermierilor. Copa-Cogeca, grupul de lobby care reunește principalele sindicate agricole europene, a condamnat ceea ce numește „impactul cumulat al acordurilor comerciale succesive”.

Astfel, acordul UE-Australia deschide noi oportunități comerciale pentru industrie și exportatori, dar riscă să adâncească și tensiunile din agricultura europeană. Pentru Bruxelles, provocarea va fi să convingă statele membre și sectorul agricol că beneficiile strategice și economice ale parteneriatului depășesc costul politic și comercial al noilor concesii făcute pe piața agroalimentară.