Chili’s, lanțul american recunoscut la nivel global în segmentul de casual dining, și-a deschis oficial primul restaurant din România joi, 29 ianuarie, în Băneasa Shopping City. Evenimentul marchează intrarea pe piața locală a unui brand cu aproape 50 de ani de istorie, prezent astăzi în 29 de țări.

(Articol susținut de Chili’s România)

Noua locație din București este cel mai mare restaurant din Băneasa Shopping City și aduce publicului un concept de American Grill & Bar, axat pe mese consistente, experiență socială și atmosferă relaxată. Chili’s se poziționează ca un restaurant cu servicii complete, adresat familiilor, grupurilor de prieteni și tuturor celor care caută o masă fără grabă, într-un cadru prietenos. Un element definitoriu îl reprezintă porțiile mari, gândite pentru a oferi o experiență completă, specifică stilului american.

Plan de extindere la nivel național

Meniul pune accent pe preparate gătite proaspăt, în restaurant, folosind ingrediente locale. Oferta include o selecție variată de preparate din carne, pește și fructe de mare, burgeri, preparate servite pe plită încinsă, sosuri aromate și deserturi consacrate. Gusturile sunt echilibrate, fără a miza pe picant, iar rețetele păstrează standardele internaționale ale brandului, adaptate pieței din România.

Printre preparatele care se regăsesc în meniu se numără Big Mouth Burgers, Sizzling Fajitas, Chicken Crispers preparați manual, coaste fragede gătite lent, celebra Triple Dipper, precum și Molten Chocolate Cake. Zona de bar completează experiența de American Grill & Bar, cu cocktailuri clasice, inclusiv Margaritas realizate prin metoda hand-shaken. Porțiile mari rămân un element central al conceptului, atât pentru felurile principale, cât și pentru preparatele de împărțit.

Deschiderea oficială din 29 ianuarie reprezintă primul pas într-un plan de extindere mai amplu, investitorii având în vedere dezvoltarea unei rețele naționale în anii următori. Intrarea Chili’s pe piața românească adaugă un nou jucător important în segmentul restaurantelor casual și marchează una dintre cele mai urmărite lansări din HoReCa la început de an.

