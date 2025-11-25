Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), organizaţie profesională a procesatorilor de carne, l-a ales pe Radu Timiş Jr., CEO Cris-Tim Family Holding, în funcţia de preşedinte ARC, poziţie din care va reprezenta interesele asociaţiei în următorii trei ani, a anunţat, marţi, asociaţia.

Având în vedere specificul activităţii membrilor ARC, noul preşedinte îşi propune să intensifice dialogul şi colaborarea cu instituţiile statului privind diferite aspecte de interes pentru procesatorii de carne, cum ar fi cele legate de fiscalitate, sanitare veterinare, etichetare, economice.

Asociaţia Română a Cărnii s-a format în anul 1999, având ca membri 52 societăţi comerciale care realizează peste 60% din producţia naţională de mezeluri, transmite Agerpres.

Săptămâna trecută, preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu, a preluat mandatul de preşedinte al Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară Romalimenta, după retragerea lui Sorin Minea, acesta rămânând membru onorific.

Organizaţia a anunţat că funcţiile de vicepreşedinţi ai Romalimenta vor fi ocupate de Dana Tănase, director executiv al Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), şi de Rodica Ţenu, director al departamentului Regulatory and Scientific Affairs Nestle, care îşi continuă mandatul.

Prin noua structură de conducere, federaţia îşi propune să continue reprezentaţia unitară a intereselor industriei alimentare, într-o perioadă în care sectorul se află într-un proces continuu de transformare şi adaptare la standardele europene.

Romalimenta reprezintă majoritatea asociaţiilor şi patronatelor din industria alimentară şi a băuturilor, alături de companii procesatoare româneşti şi străine.