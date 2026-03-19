În ciuda beneficiilor sale, care includ îmbunătățiri ale somnului, anxietății și nivelului de energie, ashwagandhanu este lipsită de efecte secundare și nu este potrivită pentru toate persoanele, scrie ABC.

Este greu să nu fi auzit de ea, mai ales dacă petreci timp pe platformele digitale. Totuși, chiar dacă acum pare un trend, ashwagandha este folosită de mii de ani pentru a reduce stresul și anxietatea și pentru a îmbunătăți somnul. Asta arată literatura științifică despre această plantă, care în ultimii ani a devenit unul dintre cele mai populare suplimente naturale din zona de wellness și medicină.

Cu toate acestea, în ciuda beneficiilor sale, nu este lipsită de efecte adverse și nici potrivită pentru toată lumea. De aceea, înainte de a o introduce într-o rutină de sănătate, este esențial să înțelegi ce oferă și ce riscuri implică.

Ce este Ashwagandha, la ce ajută și de ce este atât de populară

Principalele sale caracteristici includ efecte anxiolitice, antiinflamatoare și antioxidante, precum și posibile beneficii pentru somn, memorie și energie. Se consumă în principal sub formă de capsule, extracte standardizate, pulberi care se amestecă în băuturi sau sub formă de ceai.

Isabel Viña Bas, medic specialist în nutriție, explică într-una dintre cele mai recente postări ale sale pe rețelele sociale, beneficiile acestei plante medicinale tradiționale din India, dar și faptul că nu este potrivită pentru toată lumea.

„Se vorbește despre beneficiile sale pentru simptomele de anxietate, anumite tipuri de insomnie, stres sau chiar testosteron și, deși poate fi foarte utilă în unele cazuri, ca orice în sănătate, nu este pentru toată lumea. Vreau să te ajut să înțelegi că, dacă ai încercat-o și nu ți-a făcut bine, nu înseamnă că faci ceva greșit, ci pur și simplu că poate nu este pentru tine”, explică experta într-o postare pe Instagram.

„Se pare că pentru orice problemă, la orice dubiu, se recomandă ashwagandha. Dar nu este soluția pentru tot”, adaugă ea, subliniind că „are rolul ei și locul ei, dar nu este o soluție universală”. Se găsește frecvent în formule de suplimente și poate ajuta în anumite situații precum nervozitatea, anxietatea, unele tipuri de insomnie sau chiar, moderat, la optimizarea producției de testosteron. Însă asta nu înseamnă că este potrivită pentru toți.

Posibile efecte secundare

Printre efectele adverse posibile se numără disconfort gastrointestinal ușor, somnolență sau sedare, mai ales la doze mari, precum și interacțiuni cu anumite medicamente. Nu este recomandată în timpul sarcinii fără supraveghere medicală și este indicat să consulți un specialist înainte de a începe administrarea, mai ales dacă ai probleme de sănătate sau urmezi alte tratamente.

Este sigură Ashwagandha? Atenție la simptome

Medicul subliniază importanța de a cunoaște „partea mai puțin plăcută” a ashwagandhei, deoarece poate avea și efecte negative, mai ales când este combinată cu alte produse. Unul dintre cele mai evidente este apatia, adică o stare de „aplatizare emoțională”, în care simți că nimic nu te mai interesează. „Este un semn că ceva nu este în regulă, pentru că oamenii sunt făcuți să simtă”, explică Viña, adăugând că acest efect poate fi chiar contraproductiv dacă suplimentul este luat pentru anxietate sau insomnie.

De asemenea, menționează că poate agrava probleme hepatice existente și există avertismente privind afectarea ficatului în cazul produselor de slabă calitate. În cazul persoanelor cu hipertiroidism, „poate agrava situația și chiar declanșa o criză tireotoxică”.

De altfel, Danemarca de pildă, a interzis utilizarea sa din cauza îngrijorărilor legate de posibilele probleme hepatice sau de riscul de avort, din cauza impactului asupra nivelurilor hormonale. Germania și Franța privesc și ele cu rezerve acest supliment, emițând avertismente și descurajând utilizarea lui în anumite grupuri vulnerabile, precum femeile însărcinate, copiii și persoanele cu boli hepatice. Polonia a stabilit o limită maximă de 3 grame pe zi, însoțită de restricții similare, iar Suedia și Finlanda analizează măsuri asemănătoare.

Experta concluzionează că scopul mesajului ei nu este „să demonizeze” acest supliment, ci să informeze: „cunoașterea înseamnă putere, iar dacă ceva nu îți face bine, există și alte alternative, dacă îți dorești”.