Ardeiul iute este un ingredient prezent în bucătării din întreaga lume. Dincolo de gustul intens, tot mai multe studii analizează efectele sale asupra sănătății cardiovasculare. Cercetările sugerează că consumul regulat de ardei iute, în forma sa naturală, ar putea contribui la scăderea tensiunii arteriale. Efectul nu este însă garantat și depinde mult de contextul alimentar în care este consumat, atenționează verywellhealth.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Substanța-cheie din ardeiul iute este capsaicina. Ea este responsabilă pentru senzația de iuțeală, dar și pentru o serie de reacții biologice care pot influența tensiunea arterială. Specialiștii avertizează, însă, că nu toate produsele picante au același impact.

Cum poate ardeiul iute să scadă tensiunea

Capsaicina activează mai multe mecanisme din organism. Unele dintre ele pot susține sănătatea vaselor de sânge. Unul dintre cele mai importante efecte este stimularea producției de oxid nitric. Această substanță ajută vasele de sânge să se relaxeze și să se dilate, facilitând circulația sângelui.

Un flux sanguin mai bun reduce presiunea exercitată asupra pereților arterelor. În timp, acest lucru poate contribui la menținerea unor valori normale ale tensiunii arteriale.

Capsaicina are și proprietăți antiinflamatoare și antioxidante. Inflamația cronică și stresul oxidativ sunt asociate cu rigidizarea arterelor. Vasele mai rigide duc, de regulă, la creșterea tensiunii. Prin reducerea acestor procese, ardeiul iute ar putea susține elasticitatea vasculară.

Există și un efect indirect. Unele studii indică o influență modestă a capsaicinei asupra metabolismului și controlului greutății. Menținerea unei greutăți corporale sănătoase este un factor important pentru tensiunea arterială normală.

Mai mult, persoanele care preferă mâncărurile picante tind, în unele cazuri, să consume mai puțină sare. Un aport redus de sodiu este direct asociat cu valori mai mici ale tensiunii arteriale.

Rezultate diferite de la o persoană la alta

Cercetările privind capsaicina și tensiunea arterială nu sunt uniforme. La unii oameni se observă o scădere ușoară a tensiunii. La alții, efectul este minim sau inexistent. Diferențele pot fi explicate prin stilul de viață, dieta generală și sensibilitatea individuală.

Specialiștii subliniază că ardeiul iute nu este un tratament. El poate fi doar un element complementar într-un regim alimentar echilibrat.

Când poate avea efect opus

Problema apare atunci când ardeiul iute este consumat sub formă de produse procesate. Sosurile iuți, marinadele sau amestecurile de condimente conțin, adesea, cantități mari de sare. Sodiul în exces determină retenția de apă în organism, ceea ce poate duce la creșterea tensiunii arteriale.

Produse precum sosul Buffalo, sosurile picante din comerț, ramenul instant sau condimentele gata preparate sunt exemple frecvente. În aceste cazuri, beneficiile capsaicinei pot fi anulate de aportul ridicat de sodiu.

Pentru cei care apreciază gustul picant, cheia este modul de utilizare. Specialiștii recomandă folosirea ardeilor întregi, proaspeți sau uscați, fără adaos de sare. Jalapeño, Serrano, poblano, ardeii thai sau fulgii de ardei iute sunt opțiuni potrivite.

Cine ar trebui să fie prudent

Nu toată lumea tolerează bine alimentele picante. Persoanele cu reflux gastroesofagian sau digestie sensibilă pot resimți disconfort. La unele persoane, ardeiul iute provoacă palpitații, transpirații sau senzație de anxietate.

Capsaicina poate interacționa și cu anumite medicamente, inclusiv unele tratamente pentru tensiune sau anticoagulante. În aceste situații, este recomandată prudența și consultarea medicului.

Pentru cei care nu consumă ardei iute, există alternative sigure. Activitatea fizică regulată, gestionarea stresului, somnul adecvat și o dietă săracă în sodiu, bogată în legume, fructe, cereale integrale, nuci și leguminoase rămân pilonii principali ai controlului tensiunii arteriale.