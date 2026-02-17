Aproximativ 100 de apicultori din tot judeţul Vâlcea au protestat marţi în faţa Prefecturii, nemulţumiţi de măsurile Guvernului pentru acest sector agricol şi în special de impozitarea camioanelor apicole şi de creşterea TVA pentru hrana şi medicamentele necesare albinelor.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“Dacă nu era de ajuns că ne-a bătut, cum se zice, Dumnezeu, cu producţia apicolă, care a fost zero anul trecut la salcâm din cauza îngheţului din primăvară, au mai venit în toamnă cu acest calup de legi care efectiv au pus presiune pe apicultura. Ne afectează foarte mult creşterea TVA-ului la hrana pentru albine şi la medicamente, acest impozit care a fost pus pe camioane, faptul că ne-au scos din ramura agriculturii, ne-au scos din ramura zootehniei. Dar cel mai mult ne afectează şi nu înţelegem de ce dacă toate utilajele agricole sunt scutite de impozit, noi, apicultorii, pentru camioanele apicole, cu care nu facem maxim 1.200 de km pe an – patru nopţi se circulă efectiv pe an: o dată, dus-întors, la rapiţă şi o dată, dus- întors, la floarea soarelui – de ce s-a băgat acest impozit. Şi sunt sume destul de mari care ne deranjează efectiv”, a declarat preşedintele Asociaţiei Melifera Frânceşti, Gheorghe Dumitricu, unul dintre organizatorii acţiunii de protest, transmite Agerpres.

Apicultorii au solicitat astfel, pe lângă eliminarea acestui impozit, acordarea de subvenţii pe familiile de albine şi ajutoare de minimis în perioadele în care, din cauza condiţiilor meteorologice, producţia de miere este compromisă.

” Noi nu primim absolut nimic pentru familiile de albine pe care le deţinem, cum primesc cei din sectorul bovin sau ovin, pentru că, nu ştiu de ce, apicultura s-a scos dintre ramurile zootehniei. Avem un program finanţat şi de guvern 50%, programul PNS sau fostul Program Naţional Apicol, dar acolo nu reuşesc să acceseze decât 20% sau 25% din apicultori, datorită birocraţiei şi condiţiilor care sunt acolo.Şi, oricum, în afară de medicamente care, într-adevăr, sunt subvenţionate prin acest program, restul nu prea îşi găsesc, să spun aşa, folosinţă. Noi, de ceva ani de zile, nu primim decât cu scop electorat, să o spunem pe şleau, adică cam din patru în patru ani primim ceva aşa. Vrem o subvenţie directă pe familia de albine şi vrem, atunci când sunt perioadele acestea de îngheţ, de secetă, ajutor de minimis ca şi celelalte sectoare agricole”, a adăugat preşedintele Asociaţiei Apicole Scundu, Sorin Mihai, celălalt organizator al acţiunii de protest.

Apicultorii vâlceni s-au arătat nemulţumiţi şi de faptul că în continuare în România este acceptată folosirea pesticidelor în agricultură, ceea ce, spun ei, a dus la creşterea mortalităţii albinelor şi, implicit la pierderi mari pentru crescătorii de albine.

“Anul trecut a fost mai bine ca acum doi ani, dat tot dezastruos a fost. Ne omoară foarte mult pesticidele la floarea soarelui. Cred că sunt substanţele care decimează cel mai mult familiile de albine şi nu numai la noi, în toată Europa se întâmplă la fel. Cu toate că Uniunea Europeană a interzis de câţiva ani folosirea neonicotinoidelor, substanţe toxice pentru albine şi pentru om de altfel, însă la noi, ministrul Agriculturii totuşi dă derogări aproape în fiecare an pentru folosirea acestora în tratarea seminţelor cerealelor, iar partea cea mai rea la aceste neonicotinoide este perioada de remanenţă chiar şi în miere. De exemplu, dacă se foloseşte la rapiţă, acest pesticid rămâne în ceară până la zece ani”, a subliniat un apicultor dintr-o comună apropiată de municipiul Râmnicu Vâlcea şi care anul trecut a pierdut mai mult de jumătate din stupi.

De asemenea, apicultorii vâlceni s-au arătat nemulţumiţi şi de faptul că piaţa românească este invadată de miere adusă din ţări aflate în afara spaţiului european şi au cerut măsuri concrete care să a-i protejeze în faţa acestor importuri.

“Miere vine din import, din Ucraina, din China şi din alte ţări, acum o să vină şi prin acordul cu Mercosurm iar apicultorii români rămân cu mierea pe stoc, nu reuşesc să o vândă, au cheltuieli foarte mari pe tot parcursului anului. Dorim să se controleze foarte bine mierea din import, care vine mai mult ca un fals, nu este un produs natural, are tot fel de adăugiri şi vrem să se constate care este originea corectă a mierii. Noi, apicultorii, ştim că producem miere la culturile de floarea-soarelui, de rapiţă sau la salcâm, ştim ce produs avem, pe când cele care vin din import nu au nicio certificare care să arate că într-adevăr că este 100% miere”, a mai spus preşedintele Asociaţiei Apicole Scundu.

Protestarii au fost primiţi de către prefectul judeţului, Mihai Oprea, şi i-au lăsat o listă cu revendicările lor care să ajungă la responsabilii din Guvernul României.